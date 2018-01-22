东北副省级城市去年GDP：大连居首 长春增速亮眼

原标题：东北副省级城市去年GDP一览：大连总量居首，长春增速亮眼

东北板块的经济发展运行情况一直以来备受关注。

1月22日上午，沈阳市第十六届人民代表大会第一次会议和大连市第十六届人民代表大会第一次会议同时开幕。

沈阳和大连两市去年的主要经济数据一并被发布。加上长春和哈尔滨，东北4个副省级城市去年的经济发展情况和城市排位有了相对清晰的呈现。

澎湃新闻（www.thepaper.cn）梳理分析现有数据发现，不出意外，去年大连的经济总量仍将排在4个城市中的首位，而长春以8%的经济增速拔得头筹。

澎湃新闻从2018年大连市政府工作报告了解到，去年大连经济总量达到7363亿元，增长7.1%。

大连2016年经济总量一度跌到7000亿元以下，此次重回7000亿元，意味着大连经济已逐渐回归常态。

沈阳也公布了去年的主要经济数据。沈阳市长姜有为在2018年沈阳市政府工作报告中提到，2017年是沈阳扭转经济下行态势、推动振兴发展任务极其繁重的一年。预计沈阳去年生产总值完成5870亿元，比上年增长3.5%。一般公共预算收入656.2亿元，增长5.7%，税收收入占比达到81.8%；城镇居民人均可支配收入41359元，增长6.1%；农村居民人均可支配收入15461元，增长7.5%。

长春市虽然还未公布去年经济总量的具体数字，但长春市长刘长龙在1月11日所作的2018年政府工作报告中提到，长春市经济运行持续向好，预计去年地区生产总值增长8%左右，为四年来的最好水平。

截至目前，哈尔滨去年全年的经济数据也未披露。但从已公布的2017年前三季度的经济数据看，东北4个副省级城市中，大连以5378.4亿元的经济总量排在首位，长春、哈尔滨和沈阳分列其后。不出意外，2017年全年的经济总量也将维持这一排位。

从经济增速方面看，大连、长春去年的经济增速都将超过全国平均水平，长春的经济增速更极可能跑进“8时代”。

责任编辑：张义凌