民航局专项督查通用航空监管：182个问题已改66个

原标题：民航局专项督查通用航空监管：182个问题已整改66个

资料图：在机场候机的旅客。中新社记者 任东 摄

中新网1月22日电 据中国民用航空局网站消息，近日，民航局组织召开通用航空监管专项督查问题整改情况汇报会。会议指出，2017年，民航局组织3个督察组对全国通用航空监管情况进行专项督查，针对督察发现的182个问题形成问题清单。截至今年1月18日，已完成整改66个问题。

会上，民航局副局长李健指出，要进一步落实通用航空监管“放管结合，以放为主”的发展思路，加大改革力度，务求通航监管工作改进取得实效，实实在在推动通用航空发展。

会议听取了通航监管专项督查工作总体情况汇报。2017年，民航局组织3个督察组对全国通用航空监管情况进行专项督查，针对督察发现的182个问题形成问题清单。截至今年1月18日，已完成整改66个问题。会议还就问题整改中需要协调的事项和下一步工作规划进行了研究部署。

李健指出，2017年民航局进行通航监管专项督查取得良好效果，问题整改推进有序，但监管过严仍是通航发展的制约因素之一。要提高站位，主动作为，把促进通用航空业发展提高到培育社会经济发展新的增长点的高度来看，主动适应社会经济发展对通用航空的需要，持续改进通用航空监管工作。

李健要求，民航局机关相关司局、各地区管理局和监管局要进一步解放思想，推进简政放权，以放为主，加强顶层设计，破除通航发展的制度束缚；扩大通用航空监管改革试点，通过试点找出目前通航监管存在的问题，并推动解决；加大政务督查督办力度，对尚未整改完成的问题要持续督查督办，做到件件有着落，事事有回音。民航局机关相关司局和直属单位要加强协调配合，运用多种方式加大宣传力度，将民航局改进通航监管的意志和决心传达到一线监察员和通航企业，并切实提高解决实际问题的能力，务求取得促进通用航空发展的实效。

责任编辑：张建利