许群杰任公安部边防管理局副局长 李裕禄任副政委

原标题：公安部边防管理局高层变动：许群杰任副局长，李裕禄任副政委

公安部边防管理局近期出现高层人事变动。

据公安部主管、武警边防部队主办的中国边防警察网报道，1月5日，公安部边防管理局组织召开宣布干部命令大会。局党委书记、政治委员牟玉昌在会上讲话，局党委副书记、局长陈定武主持会议并宣布命令，在京局党委成员、局机关处室负责人参加会议。

会上，陈定武宣读了许群杰任公安部边防管理局副局长、李裕禄任公安部边防管理局副政治委员、广东省边防总队政治委员赵昌华调任公安部边防管理局政治部主任和公安部边防管理局副局长欧洛布穷退休的命令。欧洛布穷做了饱含深情的退休感言，赵昌华做了任职表态发言。

牟玉昌代表边防局党委做了重要讲话，充分肯定了欧洛布穷同志为公安边防事业做出的贡献，对调整任职的同志提出了期望，并就加强边防局党委和局机关建设提出希望和要求。

牟玉昌指出，这次公安部边防管理局班子调整配备，是公安部党委根据边防管理局班子建设实际需要，通盘考虑、反复酝酿、慎重研究，报请中央军委和习主席批准的，充分体现了习主席和中央军委、公安部党委对公安边防部队的高度重视和关怀厚爱，充分体现了坚持德才兼备、以德为先的用人标准，充分体现了注重结构改善、坚持五湖四海的选人用人原则。

许群杰 新华网 资料图

公开资料显示，许群杰曾任内蒙古自治区公安边防总队政委、辽宁省公安边防总队政委、公安部边防管理局政治部主任、公安部边防管理局副政委，武警少将警衔。

李裕禄 人民法制网 资料图

李裕禄曾任山东省公安边防总队政委、公安部边防管理局政治部主任，武警大校警衔。赵昌华曾任公安部边防管理局政治部副主任、广东省公安边防总队政委，武警大校警衔。

此次退休的欧洛布穷少将出生于1959年，是一名藏族将军，毕业于武警学院，曾任西藏公安边防总队总队长、西藏公安边防总队政委、公安部边防管理局副局长，武警少将警衔。

公安部边防管理局负责对全国公安边防部队的统一组织、指挥、管理，下设司令部、政治部、后勤部。

责任编辑：张玉