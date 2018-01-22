美国人离不开中国商品 港媒：别国产品无法比肩

原标题：美国人离不开中国商品 港媒：别国产品无法与中国制造比肩

参考消息网1月22日报道 港媒称，中国内地对美国的巨额贸易顺差可能令美国官员头疼，但几乎没有什么东西可以替代从中国内地工厂源源不断生产出来的商品。

香港《南华早报》1月15日刊登题为《尽管白宫渴望发起一场贸易战，但美国人喜欢中国工厂生产的商品》的报道称，人们认为2017年中国内地对美贸易顺差达到2750亿美元。实际数字可能比这还要多1000亿美元。

两者的区别主要在于香港。通过香港以再出口方式运往美国的商品被视为对香港的出口，而不是对美国的出口。

当然，这些出口与香港毫无关系，只是在香港港口把它们装上船运往美国而已。美国当局将所有这些商品都当成来自中国内地的进口商品。

在过去8年的大部分时间里，与美国的贸易占据了内地贸易顺差的全部。在世界其他地区，内地全都出现了贸易逆差。

要把内地对美贸易顺差做得小一点，唯一可以指出的就是，这些数字只涵盖了商品贸易，而没有将服务贸易计算在内。在服务行业，情况正好相反，美国对内地的贸易顺差越来越大。

但去年，美国服务行业对华顺差也不过只有380亿美元。尽管这让内地对美贸易顺差总额下降了一点点，但这里的重点是“一点点”这个词。

但对此白宫能做什么，对内地采取更强硬的路线？在未来许多年里，世界其他国家为美国提供的消费品无论在数量、种类还是质量上都无法与中国相比，更别说在价格上了。美国生产商在国内肯定做不到这一点。

报道称，贸易不平衡的另一面是，随着来自中国的投资流入美国，所有收益都会回流美国。如果不是相信北京会大规模购买美国国债，美国国会能无忧无虑地通过最新的减税方案？

报道称，解决贸易不平衡的办法与其说在中国不如说在美国国内。（编译/龙君）

责任编辑：柳龙龙