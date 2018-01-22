原标题：出海记|日媒：美国限制中俄企业业务 海康威视躺枪

参考消息网1月22日报道 日媒称，美国正针对部分生产通信设备等产品的中俄企业加强在美国的业务限制。以特朗普身边人员身陷“通俄门”为背景，美国政府提高了对通过监控摄像头、安全软件、通信设备等泄露信息的警惕。对于与这类企业的交易限制不仅涵盖政府机构，还开始波及民间企业。

《日本经济新闻》1月18日援引美国《华尔街日报》报道称，美军最近从位于中西部密苏里州的伦纳德·伍德堡陆军基地拆除了由世界上最大监控摄像头厂商杭州海康威视数字技术公司生产的监控摄像头。按照《华尔街日报》的说法，有人指出监控摄像头有可能被中国用于信息收集活动。

报道称，美国众议院的委员会将在1月30日就该公司生产的摄像头等安全问题举行听证会。美国国土安全部也发出通知，称海康威视生产的部分摄像头有可能被外部黑客恶意使用。

特朗普2017年12月签署了国防授权法案。该法案1634条明确表示在联邦政府机构“禁止使用卡巴斯基实验室的产品与服务”。卡巴斯基是开发杀毒软件等产品的俄罗斯最大安全软件企业，拥有包括日本在内的4亿个人用户，企业用户超过27万家。

《日本经济新闻》认为，之所以在法案中专门提到卡巴斯基，是因为该公司从美国国内的私人电脑上发现美国国家安全局（NSA）制作的机密软件，并发到了俄罗斯。机密软件被认为是国家安全局的合同员工违规带到了家中。有观点怀疑卡巴斯基对俄罗斯情报部门的特殊任务提供了合作。

卡巴斯基认为美国政府机构发出的产品禁用通知不当，于2017年12月向联邦法院起诉国土安全部。美国家电销售商百思买等已经停止销售其软件，卡巴斯基在声明中进行了驳斥，称“在美国的销售和在安全行业的评判由此受到了严重打击”。

报道称，目前尽管没有中俄企业向政府提供情报的证据，但由于“通俄门”事件，美国这种证据不足却到处打口水战的风气正愈演愈烈。

责任编辑：柳龙龙