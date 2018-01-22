贵州省委组织部副部长于杰任山东省政府党组成员

原标题：贵州省委组织部常务副部长于杰调任山东省政府党组成员
各省份两会前夕，干部“跨省”人事调整信息陆续经官方媒体放出。
据山东媒体大众网报道，按照党中央部署和省委安排，1月21日，山东省政府党组召开2017年度民主生活会。
报道提到，省委副书记、省长、省政府党组书记龚正主持会议，代表省政府党组作对照检查并进行总结。省政府党组副书记李群，省政府党组成员王书坚、孙立成、于国安、任爱荣、于杰、王华出席会议，副省长王随莲列席会议，省纪委、省委组织部相关负责同志到会指导。
上述官方报道证实，于杰已出任山东省政府党组成员。
公开资料显示，于杰（1963.6）西安交大毕业后长期在贵州工作，曾任贵州省科技厅厅长、党组书记，省委组织部副部长，省委组织部常务副部长。
据人民网报道，山东省人大十三届一次会议将于2018年1月25日召开。
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