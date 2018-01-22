中国官方年均收粮8000亿斤 助农民增收逾2000亿元

中新社北京1月22日电 （记者 周锐）中国国家粮食局局长张务锋22日在京透露，在中共十八大以来的五年里，中国年均收购粮食8000亿斤，没有出现大面积“卖粮难”。

张务锋是在全国粮食流通工作会议上做工作报告时说这番话的。他表示，过去五年，官方扎实推进粮食流通改革发展，中国粮食安全保障能力得到全面提高。

一是粮食政策兴粮惠农效果显著。年均收购粮食8000亿斤，没有出现大面积“卖粮难”。通过托市收购、优质优价、产后减损等措施，累计帮助农民增收2000亿元（人民币，下同）以上，有效保护了种粮农民利益。

二是粮食仓储现代化水平明显提高。新建标准仓容1600多亿斤，维修改造“危仓老库”仓容2500多亿斤，完好仓容总量达1.2万亿斤；粮食仓储设施和技术达到世界先进水平，库存粮情保持总体稳定。

三是粮食宏观调控物质基础更加雄厚。粮食库存总量处于高位，中央储备粮规模保持稳定，地方储备粮增储任务全部落实到位，为稳定预期、应急保供提供了强力支撑。

四是粮食市场运行保持平稳态势。粮食供应充足，价格总体平稳，对稳定物价总水平发挥了重要作用。

五是粮食产业经济持续发展。入统企业年加工转化粮食近万亿斤，实现工业总产值达3万亿元，发展势头良好。

六是中央和地方共同负责的粮食安全保障制度体系初步建立。建立完善粮食安全省长责任制，中央和地方粮食安全事权责任进一步明确，省级政府区域粮食安全主体责任逐步落实。（完）

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