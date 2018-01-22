钟勉增补为四川省政协委员 已辞任贵州副省长(图)

原标题：钟勉增补为四川省政协委员，已辞任贵州省副省长
经历云南、贵州两地任职后，副省级干部钟勉回到四川工作。
据四川省政协网站1月22日晚间发布的消息，经政协四川省第十一届委员会常务委员会授权，2018年1月22日，政协四川省第十一届委员会第76次主席会议通过：增补钟勉为四川省政协委员。
公开简历显示，钟勉（1963.5）是四川犍为人，1983年5月加入中国共产党，1984年7月参加工作，西南财经大学经济学院社会主义市场经济研究专业毕业，研究生学历，经济学博士。
钟勉深耕四川多年，早年长期在省委办公厅任职，此后在乐山市、省旅游局、资阳市任职，2007年2月出任省委秘书长、省委办公厅主任，3个月后跻身省委常委，2008年1月出任四川省副省长。
2015年4月，钟勉离开四川，出任云南省委副书记。2016年12月，钟勉调任贵州省政府党组成员，次年1月当选贵州省副省长。
根据贵州省政府网站“领导成员”栏目显示，副省长钟勉负责国土资源、环境保护、住房和城乡建设方面工作，分管省国土资源厅、省环境保护厅、省住房城乡建设厅、省地矿局、省煤田地质局、省有色和核工业地质局。
另据“动静贵州”微信公号报道，2018年1月22日，贵州省十二届人大常委会第三十三次会议在贵阳召开。 会议表决通过了有关任免案，决定接受秦如培、王晓光、钟勉辞去贵州省副省长职务；决定任命陶长海、蒲波、魏国楠为贵州省人民政府副省长。
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