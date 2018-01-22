上海16个区级监察委挂牌 纪委监察委合署办公反腐

原标题：上海16个区级监察委今挂牌 纪委监察委合署办公“重拳”反腐

中新网上海1月22日电 （缪璐许婧）上海16个区级监察委员会22日全部挂牌成立，这是上海扎实有序推进监察体制改革试点工作的一个重要节点。

在上海市委带头示范下，上海市16个区均第一时间成立监察体制改革试点工作小组，区委书记任组长，自觉履行“施工队长”职责，带头深入一线，靠前指挥，审核把关改革实施方案，协调重点难点工作，加强对改革试点的全过程领导。

其中，人员转隶是改革试点工作的“牛鼻子”，是监察体制改革的关键环节。16个区全面完成“两轮谈话全覆盖”工作，各区纪委和检察院分别对拟转隶干部逐一开展谈心谈话，强化“进一家门、成一家人、说一家话、干一家事”的意识，把思想政治工作做在前面，凝聚改革共识、形成改革合力。此次改革试点人员进退留转中，16个区共调整23名区纪委班子成员，30名检察院转隶干部进入区监委班子。

此外，改革整合了分散的反腐败资源和力量，攥紧的拳头力量更大。上海市监察体制改革试点工作小组办公室有关负责人介绍，“通过对干部岗位进行合理配置，实现优势互补，促进人员融合，进一步激发了大家在新岗位显身手、长才干、做贡献的积极性、主动性。”

去年12月整整一个月，每逢周末，上海市纪检监察机关的上千名干部全员集中充电，邀请执法司法一线干部、专家教授重点讲解职务犯罪有关法律知识、反贪实务技巧等内容。在检察系统，所有拟转隶干部分层分批开展培训，重点培训党纪党规和监督执纪问责的方式方法，为转隶后迅速进入工作状态打好基础。

转隶之后，各区采取多种方式，积极推动人员融合、机构融合、业务融合。杨浦区纪委、监委在全市率先实现合署办公，用房到位、人员就位后，随即组织纪检监察干部全员培训，区委主要领导开班动员，要求大家从组成一支队伍到变成一个集体，进一步更新观念、丰富知识、熟悉业务、进入角色，牢牢肩负起政治担当。

徐汇、黄浦、长宁、普陀、宝山、崇明等区围绕纪委“监督执纪问责”和监委“监督调查处置”的职责定位，开展有针对性的培训，原来检察机关的干部向纪检干部学习党内监督执纪业务，原来纪委的干部向转隶干部学习履行监察职责相关法律法规。

“统一挂牌，标志着各区监委正式组建，更意味着监察职能的开始履行。”市监察体制改革试点工作小组办公室有关负责人表示，分布在各区的这支新队伍将通过“磨合、契合、融合”，进一步凝聚思想共识和强大动力，产生“1+1>2”的“化学反应”，成为深入推进上海党风廉政建设和反腐败工作的重要力量。（完）

责任编辑：刘光博