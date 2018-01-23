原标题：报告称中国人对政府信任度达84% 美国仅33%面临信任危机
参考消息网1月23日报道 台媒称，2018年年度“爱德曼全球信任度调查报告”显示，美国总统特朗普执政满一年，美国民众对美国机构，尤其是政府的信任度骤降；相较之下，中国民众对政府的信任度大幅提升。
据台湾“中央社”网站1月21日援引路透社报道，在世界经济论坛前夕发表的“爱德曼全球信任度调查报告”显示，整体而言，美国民众对政府、企业、媒体与非政府组织的信任下滑幅度，是28个受调查国家中最多的一个。
报道称，特朗普多次谴责媒体与司法体系，批评人士认为，这些攻击有破坏大众对媒体与司法体系信心的风险。
报道称，相较之下，中国民众的信任度提升，且升幅是28个国家中最大的。
中国政府的信任度跃升8个百分点，达到84%；而美国这个数字则下滑14个百分点，跌至33%。
美国爱德曼公关公司负责人爱德曼说：“美国正在承受前所未见的信任危机。”
报道称，爱德曼说，美国信任度严重受损，是这份调查报告18年前开始至今，首度看到有信任度骤跌与经济危机无关，也与类似2011年日本福岛核灾的大型灾难无关。
美国当下经济不但没有问题，反倒展现出强劲成长，股市也屡创新高。
爱德曼说：“一般来说，一切顺畅安好的时候，信任度连带也很好。”他说：“渐渐地，信任与经济成果之间不再有关联。”
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