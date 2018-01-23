江苏昆山金店百余被盗财物追回 曾被38分钟洗劫

原标题：江苏昆山“1·11”金店被盗案告破 百余件被盗财物全部追回

作案现场监控画面。 昆山警方提供 摄

中新网南京1月23日电 （周佳磊）1月11日，江苏昆山发生一起盗窃金银珠宝店案件，犯罪嫌疑人以撬门的手段盗走柜台内139件玉器、挂坠、银饰品等后逃离现场。23日，从昆山警方获悉，目前2名犯罪嫌疑人均已落网，被盗财物全部追回。

38分钟，金店洗劫一空

1月11日上午，亭林路一金店工作人员上早班时发现门店大门开了一半，店内柜台被洗劫一空，随即拨打110报警。

接到报警后，指挥中心立即指令昆山市局刑警大队、城中派出所等相关警力赶赴现场，通过调阅店内监控，发现一名嫌疑男子，作案时面戴口罩，头戴帽子，作案时间38分钟，作案后骑电动车离开现场。

涉案财物玉器、吊坠、银饰品等139件全部追回。 黄莹 摄

追踪沿路监控，警方发现嫌疑男子骑行至长虹大桥桥下更换了服装，随后至昆城广场停放电动车后，回到了位于创业路上的暂住处。侦查人员立即赶往其住处，但嫌疑男子已经退房。警方再次调取暂住地及周边监控，发现这名男子凌晨5点提着两个箱子一个包，退房后上了一辆私家车。经过车辆行车轨迹查询发现这辆黑色轿车系一网约车，同时通过路面监控获取了嫌疑男子清晰的面部特征，经过人像比对，确认嫌疑男子房某身份。

兵分两路，千里擒贼寻赃

初步确定嫌疑人身份信息后，侦查人员得到信息，房某已购买了11日早上6时54分的高铁去了镇江，侦查人员立即赶赴镇江。到达镇江后，嫌疑人的线索一度中断，再无轨迹。

于是，侦查人员改变思路从房某关系人入手，经过查询发现房某有个弟弟房某某在镇江打工，资料显示他购买了一张当天去西安的火车票。侦查人员分析，嫌疑人房某可能使用了其弟弟的身份证件上了去西安的火车。侦查人员当机立断、兵分两路，一路人马赶赴西安火车站；一路人马则围绕其弟弟房某某展开工作。

12日中午12点，刚下火车的房某就被早已布控好的侦查人员擒获。到案后，房某拒不交代犯罪事实，在其随身物品中也未找到被盗物品。

此时，另一路侦查人员已经赶到房某某之前打工处，发现其前一天已经离职，后通过线索，在一处停车场内将房某某抓获，同时在其汽车后备箱内查获所有被盗物品。

33小时，金店被盗案告破

距离案发33小时，犯罪嫌疑人被捉拿归案。

经过审查，房某、房某某两人是亲兄弟，房某原本有一份收入颇丰的工作，2017年开始迷上了买彩票，仅半年间就把所有的积蓄都用来买了彩票，后又从网上借贷继续购买，债台高筑之后决定铤而走险“干一票”大的。

经过几个月的踩点，房某发现这家金店在打烊之后只是把黄金收入保险箱，玉器、银器等留在柜台内，而且大门也只是上了一个简单的U型锁，便锁定目标下手。为了逃避监控追踪，房某还专门买了用于作案的服装及口罩，得手后将赃物全部交由弟弟房某某保管，自己则企图转移警方视线，蒙混过关。

目前，房某因涉嫌盗窃，房某某因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得，均已被依法刑事拘留，涉案财物玉器、吊坠、银饰品等139件全部追回，估价近30万元。（完）

责任编辑：初晓慧