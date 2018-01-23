住房租赁“国家队”入场 这个大城市月租600元起

原标题：重磅！“国家队”房东入场！这个大城市，月租600元起！

房东坐地起价、中途变卦，被中介忽悠。。。。。。但凡有过租房经历的人大多会遇到这样的“闹心事”，而最让租房族烦心的莫过于“居无定所”的焦虑。

但眼下，你的房东可能要变了！

在上海、成都，推出国企租赁住房房源，租房市场的“国家队”入场，有望成为租房族焦虑的“终结者”，更有望推动房地产市场的转向，租房时代又进一步！

上海：住房租赁“国家队”入场

1月20日，上海发布了首个国企租赁住房品牌，这也是上海租赁市场上的第一支“国家队”。

目前，首套租赁住房的样板房也已完成，记者随即进行了一番探访。

眼前这套42平米的房源位于上海闵行区浦江镇，是本月将公开的首批样板房之一。走进房间，面积虽然不大，但整体设计合理，从家具到基本家电一应俱全，一些细节还针对租赁有特别设计。

上海东方卫视 记者朱正炎：大家可以特别关注一下这样一个门锁的设计，可以看到它采取了刷卡而不是传统钥匙的方式，那么通过这样一种方式一方面可以解决租客流转之后可能出现的安全隐患，另一方面也能有效控制房屋未来出现群租的情况。

上海世博土地控股有限公司总经理 蒋振华表示，产品是标准化的，模块化的，而且是能够提供不高于市场价的这样一个价格。

此次上海地产集团首批推出的租赁住房地块既有改建项目，也有新建项目，总共17幅，总建筑面积超过100万平方米，年底前全面开工，预计2020年实现交付，可供应总套数约2万套。

值得关注是，在去年上海供应的29幅租赁住房用地中，上海地产集团竞得10幅，而这些地块全部包括在首批租赁房供应中，入市后，将采取无门槛、平租金的方式向社会供应。

成都：首批国有租赁房源上市 每月租金600元起

成都是全国首批开展住房租赁试点的城市之一。2017年8月，成都市政府出台《成都市开展住房租赁试点工作的实施方案》，提出组建国有住房租赁公司、降低个人出租住房税率、建立租赁信用管理体系等具体目标，促进住房租赁市场专业化、机构化、规模化。

目前，成都市已组建四家国有住房租赁公司，正全面清理盘活国有存量房源。近日，成都市推出首批约2200余套国有租赁房源，已面向市民公开交易。

成都润锦实业有限公司工作人员： 我们对家具家电都进行了配备，家具、床沙发、衣柜都是配备齐全， 冰箱、空调、包括我们的热水器、炉台灶台、都已经配备齐全。

物业方介绍，国有租赁房在定价时就考虑了大部分租房人的经济能力，起租价格并不贵，甚至还比一些市面上出租的房子便宜。

据成都润锦实业有限公司工作人员介绍，这一次定价是经过了市场的评估，它的起租价是1300元每个月。

据了解，本次成都首批国有租赁房分为单间、两室、三室和四室四种类型，根据租房面积的大小，起租价从600元到1850元不等。参与竞价的租客，对于自己想要租赁的房屋，需要在规定时间内进行出价，出价高者获得承租该套房屋的权利，并且在五个工作日内与指定的国有公司签订租赁合同，逾期则视为无效。据了解，首批房源共有2200多套。

“国家队”租赁房源，如何申请？

如何租到这些房子？成都市房管局工作人员介绍，有意向的市民登录“成都住房租赁交易服务平台”首页后，进入“国有住房租赁公司房源”页面，经实名注册后选定所需房源，按照规则参与竞价。

竞价成功的个人或机构，应当在五个工作日内与国有公司签订租赁合同，逾期则视为无效，租赁合同签订完成并按合同约定交清费用后，即可按双方约定的交房日期租住所竞得的房源。想要提前看房的市民，也可拨打该套房源所留电话预约。

为何要以竞价的形式来确定房租？成都市房管局租赁管理科相关负责人表示，根据此前成都市国有资产的管理办法，国有租赁房源从房源推出到市民租到手大约需要3至6个月，时间跨度较长，不便于市民租住。为更好地满足市民需求，成都市房管部门与国资委一起经市场调查后，确定了竞租这一市场化的形式。

“这些推出的房源，都由第三方评估公司评估了每一套的价值，制订了起拍价，竞价时间为一个小时。”成都润锦城实业有限公司是此次推出房源的三家国企之一，该公司资产部刘佳表示，从这两天的实际成交价格来看，基本略低于市场价。

为鼓励长租、保护租客利益，润锦城推出的720余套房源可以选择最长不超过五年的合同期，租金在合同期内维持不变，支付租金可以选择按月、季、年付等方式。对于如何防止恶意炒高价格或囤房源的现象，刘佳表示，竞价者需输入身份证号实名注册，且一人只能竞得一套。

“国家队”房东来了，租客“居无定所”的终结者？

调查发现，国有租赁平台建设已经取得一些进展，房源供应仍以国有租赁房源为主。而国有房源上市具有示范意义，这些住房可以避免个人房源消防隐患等品质问题，以及房东随意涨租金或临时改变用途等情况。

但另一方面，不可否认的是，由于各地平台刚刚上线运行，且数量相对较少，难以满足租客的多层次需求，绝大多数租赁房源还分散掌握在普通市民手中。

大力发展住房租赁市场、加强租赁住房公共资源配套，也是对住房购买市场进行分流的工具之一。

因此，如何盘活各地市民“存量”住房，多措并举增加租赁房源也是未来不得不考虑的问题。

业内分析人士建议，各地租赁平台应加强与长租企业和个人的合作，将分散于民间的住房租赁房源集中统筹分配。

“国家队”租房，是否冲击售房市场？

西南财经大学经济学院副教授 刘璐认为，成都市出台的这一揽子政策将助推住房租赁市场的发展。他认为，过去我国主要是发展购房市场，租房这块是短板，在目前以散户为主的租赁住房供应主体的情况下，业主乱涨房租、因各种原因改变用途不租了的情况较为普遍，这影响了租房人的居住体验，也容易给人居无定所的感觉。还有的出租房屋存在房屋品质问题、消防隐患、非法群租等现象，容易酿成事故。

“通过国资背景的‘国家队’来提供租赁住房，在房屋品质和管理上能进一步规范租赁市场，对租房人的权益也更有保证。”刘璐说。

另一方面，成都提升租房补贴标准后，大大降低了申请租房补贴的门槛。根据统计，成都城市居民家庭年收入在5万元到10万元之间的远高于家庭年收入在5万元以下的数量。因此这一政策实施后惠及的人群将大幅增加。

“大力发展住房租赁市场、加强租赁住房公共资源配套，也是对住房购买市场进行分流的工具之一。” 刘璐说，一些在犹豫要不要买房的居民可以不妨先租房，这对于购房市场来说有一个缓和作用。

他也指出，为了不增加财政负担以及避免造成社会存量可租赁房源的浪费，从数量上看，“国家队”在住房租赁市场上不会是主力军。国有租赁房源最大的意义在于“四两拨千斤”的示范效应以及规范市场的作用。私人业主的可租赁房源仍将是未来租赁市场的主体。公共租赁房源并不是要取代私人的租赁房源，而是要让整个住房租赁市场的运转更有效率。同时，政府应遵循“因地制宜”的原则，在成熟社区，公共租赁房源主要在于“配合”，而在一些产业园区和城市新区，公共租赁房源则可以发挥“主导”作用，这样也有利于新的就业人口的导入。

四川大学法学院副教授 陈实则认为，发展住房租赁市场还需要注意两个问题，一是国有住房租赁的运营，如果是国企自身来运营的话，可能存在服务单一、没有动力搞多样化服务等问题，而市场主体更容易满足多方面的需求。政府更多地应该去培育市场主体，引进市场租赁公司来提供服务，政府负责做好监管；二是租房者享受公共服务的问题。自购房与租住房主要在户籍与教育方面存在不同，目前很多城市正实施积分落户、人才落户等政策，那么剩下的主要是教育问题，以成都为例，租房也可享受义务教育，那么租房与买房的差别主要在于学区房有“赋权”，可以上当地较好的学校。这一差别主要由于教育存在供需缺口，不得已而设置一些准入条件，要解决这一差别主要看教育政策如何处理。

“从长期来看，增加城市公共资源的供给，促进城市公共资源的供需平衡，才是解决租房和买房差异的根本办法。”刘璐如是说。

责任编辑：初晓慧