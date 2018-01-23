原标题：中国对进口印日邻二氯苯发起反倾销立案调查
中新社北京1月23日电 （记者 李晓喻）中国商务部23日宣布对进口自日本和印度的邻二氯苯发起反倾销立案调查。
商务部于2017年12月20日收到国内产业正式提交的反倾销调查申请。申请书主张，日本和印度邻二氯苯进入中国市场数量大幅增长，价格大幅下降，对国内产业同类产品价格造成削减、压低和抑制，导致国内产业开工率下降，市场份额减少，遭受了实质损害，且申请调查产品的倾销与国内产业实质损害存在因果关系。
据官方数据，日本和印度邻二氯苯占中国市场份额从2014年的接近16%上升到2017年一季度的18%。同期，2016年中国国内邻二氯苯产业税前利润比2014年累计下降近一半，2017年一季度比上年同期进一步大幅下降了七成以上。
在此情况下，商务部决定进行反倾销立案调查。本次调查通常应在2019年1月23日前结束，特殊情况下可延长至2019年7月23日。
邻二氯苯是一种有机化工产品，主要用于农药、医药以及染料等领域。（完）
新浪新闻公众号
更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）
推荐新闻
- 【 新闻 】 世界足球先生就职总统 对中国说XIEXI...
- 【 军事 】 美战舰刚闯南海为何就被中国海军定位
- 【 财经 】 调查称仅一成北京居民生育二孩 原因是...
- 【 体育 】 专家团展望骑勇大战:第一人之争暗潮涌...
- 【 娱乐 】 范丞丞曾“炫姐”拿同学电话打给范冰...
- 【 科技 】 2017科技风云榜颁奖盛典举行
- 【 教育 】 高校被指卖学生给工厂:不实习没毕业证
新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正
违法和不良信息举报电话：010-62675637
举报邮箱：jubao@vip.sina.com
Copyright © 1996-2018 SINA Corporation
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有