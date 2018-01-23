原标题：中国对进口印日邻二氯苯发起反倾销立案调查

中新社北京1月23日电 （记者 李晓喻）中国商务部23日宣布对进口自日本和印度的邻二氯苯发起反倾销立案调查。

商务部于2017年12月20日收到国内产业正式提交的反倾销调查申请。申请书主张，日本和印度邻二氯苯进入中国市场数量大幅增长，价格大幅下降，对国内产业同类产品价格造成削减、压低和抑制，导致国内产业开工率下降，市场份额减少，遭受了实质损害，且申请调查产品的倾销与国内产业实质损害存在因果关系。

据官方数据，日本和印度邻二氯苯占中国市场份额从2014年的接近16%上升到2017年一季度的18%。同期，2016年中国国内邻二氯苯产业税前利润比2014年累计下降近一半，2017年一季度比上年同期进一步大幅下降了七成以上。

在此情况下，商务部决定进行反倾销立案调查。本次调查通常应在2019年1月23日前结束，特殊情况下可延长至2019年7月23日。

邻二氯苯是一种有机化工产品，主要用于农药、医药以及染料等领域。（完）

责任编辑：初晓慧