抢票失利如何规划团圆路?曲线回家反向探亲助团聚

原标题：抢票失利如何规划团圆路？曲线回家、反向探亲

中新网客户端北京1月23日电（冷昊阳）2018年春运“抢票大战”火爆依旧，不过，对于尚未抢到火车票的旅客，则可以另辟蹊径，重新规划自己的春节团聚路。此时，这类旅客在留意余票“捡漏”的同时，也可以巧用空铁联运、接续换乘、网约顺风车、反向探亲等举措，“曲线”团圆。

资料图：1月4日，山西太原火车站，旅客在人工售票窗口买到出行的火车票。 中新社记者 韦亮 摄

时刻关注余票，做好“捡漏”准备

对于尚未抢到车票的旅客，根据铁路部门的介绍，可以关注退票较多的几个时间点。

一是车票开售30分钟后，如果有旅客在抢票成功后未及时支付，这些票源会在30分钟后重新返回票仓；

二是开车前第15天，根据铁路退票有关规定，开车前15天以上退票的不收取退票费，往往有不确定行程的旅客选择这个时间节点办理退票。

三是开车前1至2天，这时占票的旅客基本可以确定行程，尤其22点至23点，更是旅客退票的高峰时段；

四是临开车前，系统会放出部分剩余车票，未抢到票的旅客可在这时“捡漏”。

此外，记者注意到，有部分列车因调图原因暂时停止售票，还有一些铁路部门增开的临时旅客列车，未抢到票的旅客可多关注此类列车的售票时间，以便第一时间抢到车票。

资料图：郑州至机场城际铁路开通运营。王中举 摄

巧用空铁联运，可以“曲线回家”

在春运中，远程的火车票一般都“一票难求”。对此，旅客可以重新规划路线，空铁联运，曲线回家。

现如今，有不少航空公司和铁路部门推出空铁联运，先飞到目的地附近城市，再转高铁回家，或者先坐一段高铁，然后换乘飞机飞到目的地。

对于成本，相比铁路，春运期间，航空运输中会存在部分航线运力相对充足、折扣力度较大的情况，选择空铁联运，不但购票容易且价格实惠，

以北京至宁波为例，记者查询时显示，2月14日（腊月二十九）不但火车一票难求，乘飞机普遍也要千元以上。如果2月14日先飞到上海，最便宜的机票只需400多元，再换乘100多元的高铁，则全程只需600元左右，不但购票难度有所降低，经济上也更加划算。

资料图：一列西成高铁动车组驶出车站。 刘忠俊 摄

试试“接续换乘” 也不妨多买几站

铁路部门去年推出的“接续换乘”方案推荐，也可以减小旅客购票难度。当旅客买不到直达票时，可选择“接续换乘”功能，售票系统将向旅客展示途中换乘一次的部分列车余票情况，如果旅客选择购买，可以一次完成两段行程车票的支付。

记者在12306客户端查询2月14日由北京前往兰州的火车票，发现该线路一天只有8次列车，且均无余票。记者又查询了同日北京前往西安的车票，发现32次列车中，部分高铁车次依然有余票可供购买。

记者又查询了西安至兰州的车票，发现2月14日共有76次列车，且仍有不少余票。如使用这样的方式换乘回家，可使旅客更容易买到车票。

此外，旅客还可以尝试多买几站，按照铁路部门“保证长途”的原则，旅客可以在购票时尝试向后购买几站，并提前下车，或者尝试从前几站开始买票，增加买到心仪车票的机率。

资料图：整装待发的司机们。 钟欣 摄

可选择长途“顺风车” 需注意安全

近年来，长途“顺风车”的兴起也大大方便了旅客春节回家路。

张鹏在北京工作，家住河南济源。张鹏说，虽然路程不算很远，但没有高铁直达，而且一天只有5趟列车，要花费10个小时左右，如果选择乘高铁到郑州再换乘，一方面票也不算好买，另一方面也更加麻烦。

张鹏告诉中新网记者，自己已经是长途“顺风车”的“常客”了，去年十一长假就利用“顺风车”返乡，今年春节依然打算乘坐“顺风车”。虽然300余元的车费要比火车硬卧的178元高出一倍，但胜在方便省心。

在某网约车的客户端，只需在“顺风车”界面下选择“跨城”选项，再输入出发时间、出发地和目的地就可以约车，还可以看到预估的价格，从北京阜成门到济源汽车站，预测花费341.8元。

网约车的安全问题也一直受到关注。对此，警方提醒，在乘坐网约车时，上车前最好记下车牌号，最好不和不认识的人拼车，随时和亲友分享位置。如遇到危险，应保持冷静，及时报警。

资料图：中新社发 张畅 摄

“反向探亲”，实现另一种团圆

王博是哈尔滨人，在北京工作了3年，此前2年，他都是春运“抢票大军”中的一员，但他今年打算邀请父母来北京过年。

王博告诉中新网记者，每年回家都很“心累”，票实在太难抢，而且回家总免不了各种走亲访友，想利用春节假期好好休息也成了一种奢望。

“父亲一直想来国家大剧院看一场演出，正好利用春节的时间，带父母在北京好好逛逛，春节期间北京人也少一些，一家三口可以在北京安静地过个好年。”王博说。

对此，记者查询了2月14日北京到哈尔滨的火车票，发现已经“一票难求”，甚至飞机的经济舱都已所剩不多。但如果“反向团圆”，哈尔滨到北京的票源则充足，乘飞机最低仅需200多元。（完）

责任编辑：刘光博