这家国企职工心目中的神倒台 曾用酒给员工抵工资

原标题：宜化人心目中的神，最终倒台了

来源：观海解局

法制晚报·看法新闻（记者 岳三猛）此前被视为“宜化人心目中的神”，1月22日，湖北宜化集团原党委书记、董事长蒋远华因涉嫌严重违纪，被官方宣布正接受组织审查。

看法新闻记者注意到，这个拥有两家上市公司的市属国企，排名中国500强企业第193位。两年前，媒体公开曝光称，该企业以酒发员工工资、冲抵供应商账款，并且拖欠雇员千万血汗钱。

而蒋远华22岁进入该企业，从一名技术员干起，35岁即升为董事长。在其带领下，湖北宜化销售收入从36亿飞跃至400亿，但近年来持续亏损，尤其是今年三季度，净利润竟降至-12.76亿。

被指用酒抵员工工资：酒占4成

宜化集团官网显示，其从1977年创建的宜昌地区化工厂发展衍变而来，由宜昌市国资委出资监管，系市属重点企业。其以煤、磷、盐三大化工为主业，拥有两家上市公司（湖北宜化、双环科技）。

此外，在2017年中国企业500强，该集团排名193位，中国制造业500强排名第80位，湖北企业100强排名第5位。并且先后荣获“全国先进基层党组织”、“全国国有企业创建‘四好’领导班子先进集体”等荣誉称号。

看法新闻记者梳理发现，2017年12月18日，蒋远华还是党委书记、董事长。当日该集团组织中层培训班，集团党委副书记受委托作总结讲话。而待到1月22日落马时，湖北省纪委监察厅就称其为原党委书记、董事长。

其实早在10天前，网上就传出其被带走接受调查的消息，还有人对此表示“属利好消息”。这民意背后的情况或许能从两年前《长江商报》的一组公开报道可以管窥一二。2015年12月14日，这家湖北媒体以头版头条+4版、5版的大规模，揭露了宜化涉“以酒代薪”、拖欠雇员千万血汗钱的事件。

在“以酒代薪”方面，报道称，将自营白酒和红酒等产品纳入集团创收体系，是上市公司湖北宜化在主业低迷下的多元化策略。不过，此举遭到各界的强烈批评。记者调查发现，“内部员工销售模式”被演绎成用酒抵发员工工资，甚至冲抵供应商账款等另类方式。

宜化采购商徐明（化名）对记者透露，多年来，宜化集团一直将酒“强制”售卖给供应商、采购商。“比如说，采购一吨货，货值3000元，有关方面只收2900元，其余100元为酒款。”

一位在宜化集团旗下化工厂上过班的老员工直截了当地告诉记者，“你不买酒，货款就慢慢拖，反正就是拿不到钱。”多名内部员工皆向记者证实，宜化集团曾经用酒抵发员工工资，比如发60%工资，发40%的酒。

对此，该集团回应称：“都是误会，只是供应商的误会。我们员工可以自愿利用私人渠道卖酒，这是鼓励员工额外创收，全属自愿，绝不可能出现强制购买。”

至于被指拖欠雇员千万血汗钱一事，该报称，作为宜化集团旗下另一上市公司双环科技的子公司，宜化置业拿下宜化山语城项目，却遭遇承包建筑商——泸州佳乐公司“跑路”，与后者签署劳务合同的四川太阳劳务公司雇员住进了项目商铺，称遭拖欠的工钱总计约1000多万元。

当时，宜昌政府已经多方介入，但是雇员与宜化之间的矛盾仍未解决，原因是双方各持一本账。“我们算出来有1000多万，但是宜化算出来只有一两百万，悬殊太大。”太阳劳务公司负责人宋江表示。

多次提议涨价，吃“最贵”罚单

至于蒋远华，出生于1966年，系宜昌当地人。一所高校称之为“优秀校友”，并披露其为经济学博士，是拥有正高职的高级工程师，还于2010年获“全国劳模”光荣称号。

1988年7月大学毕业后，蒋远华进入宜化，从一名车间技术员干起，先后担任车间主任、化工研究所所长、总经理助理等职。

优秀校友材料称，他从小就特别崇拜两个人，一个是近代思想家杨守敬，一个是三国时代的陆逊。杨守敬的故居就在他的家乡宜都附近，而宜都一中的校址就在以陆逊命名的城关陆城镇。

高考填报志愿，班主任极力劝说蒋远华填报了某所高校。而蒋远华红了脸，颇有几分尴尬：老师，我想当将军，是因为我讨厌我这个蒋姓，同学们都叫我小蒋，蒋介石的后代，我就是想争口气，把蒋字上的草头给拿下来！

毕业进入宜化后，27岁的他就成了公司班子成员。他兴奋，继续深造，读完了博士学位，后来又赴美国进修。待其回到宜化时，公司却跌入了低谷，效益一落千丈。

2001年2月，此人升任宜化集团董事长，当时银行帐上仅有1万元现金，他只得借钱、贷款给职工发了工资。一夜之间，集团70%以上的中层干部被其撤换、调整。

2010年的报道显示，此人为国家盘活不良资产近200亿元，为社会创造、新增就业岗位超过40000个，为国家上缴税收近30亿元，使宜化集团销售收入由36亿元发展到突破400亿元。

然而，在蒋远华在任最后几年，湖北宜化开始出现严重亏损。公开信息显示，截至2017年9月末，宜化集团总资产为567.24亿元，总负债为489.54亿元，此后还被列入可能降级的观察名单。

到了2017年11月，宜化集团发布三季度业绩亏损情况公告，称公司净利润为-12.76亿元。旗下的另一家上市公司——双环科技的业绩表现也不算很好。2014年到2016年，公司归属净利润分别为769万元、1182万元和-6.28亿。

此外，2017年9月，国家发改委发布消息：18家PVC（聚氯乙烯树脂）企业因通过微信群多次达成统一涨价协议，违反《反垄断法》，被处以共计4.57亿元的罚款，系9年来，价格执法部门对国内企业开出的最大一笔罚单。

湖北宜化正是其中之一，被罚5261.98万元。而且官方还披露，该企业与另一家公司通过微信群多次主动提议涨价，在案件中起主导作用。

看法新闻记者注意到，优秀校友的材料称，有人说蒋远华应该是快乐的，因为他有高额的年薪、奔驰轿车，还有宜化众人，乃至整个社会的尊敬，他甚至就是宜化人心目中的神。但是表面的光亮鲜活永远只是暂时的，他需要更多的时间来沉淀自己，为了他的员工和自己一样拥有平等、和谐、自由、尊严。

如今，随着“神”的倒台，除了沉淀，蒋远华还终于有了更多时间来好好地反思自己。

责任编辑：刘光博