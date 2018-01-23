美媒：中国加速研发舰载机 含双座歼15电子战飞机

原标题：美媒：中国海上雄心不减 加速研发多种舰载机

美国《防务新闻》周刊网站1月22日发表了迈克·杨的题为《中国的海上雄心不减》的报道。

中国的航母舰载机计划还在加速推进，随着中国第一艘自建航母接近海试，该计划的重点开始转向开发与引进教练机和特种用途军机。

▲中国海军航母编队在海上航行。（中国军网）

有报道称，中国将发展中国版的电磁弹射系统（EMALS），该决定也会对这些计划产生影响，使中国海军可以在航母上操作更多种类的舰载机，使其获得技术更全面的航母舰载力量并提高战斗力。

目前，中国海军只有一种固定翼航母舰载机在服役。这就是歼-15“飞鲨”多用途战斗机。歼-15是中国参考俄罗斯苏-27“侧卫”开发的多款战机之一。与陆基的歼-11和歼-16相比，歼-15装备了国产航空电子设备和武器，但这款战机的发动机仍是俄罗斯的土星AL-31涡扇发动机。中国目前共生产了两个批次约24架歼-15战机，这些飞机目前只能在辽宁舰和正在大连市装配的001A型航母的滑跃式甲板上起降。

▲歼-15舰载战斗机列阵辽宁舰飞行甲板。（解放军报记者部微信）

目前已知中国的6架歼-15原型机中，至少有1架配备了弹射起飞用前起落架，中国正在位于辽宁省葫芦岛附近的一处空军基地对这架飞机进行蒸汽动力弹射器和EMALS测试。

此外，中国正在开发双座版歼-15，至少有1架原型机已经在位于沈阳的沈阳飞机公司试飞。这款歼-15S双座多用途战斗机，今后可能会与单座歼-15一起，在001A型航母之后建造的配备弹射装置的航母上使用，就像美国海军航母舰载机的单座波音F/A-18E“超级大黄蜂”舰载战斗机搭配双座F/A-18F一样。

▲资料图片：专业军迷制作的歼-15双座型舰载机CG图

今后生产的歼-15还可能配备更先进的航电设备，例如已经在歼-16上安装的主动电子扫描阵列雷达（AESA）。

正在研发的适用于歼-16电子战机的技术，也将被应用于歼-15。

▲歼-16战斗机（中国军网）

然而，这些战机近期都不太可能正式列装，最早也要到本世纪20年代早期才能开始服役。

中国海军还在改进飞行员训练计划，旨在提高训练效率。随着新的陆基和舰载战机的引进，中国海军在未来几年里急需400名新飞行员。去年，中国将海军航空兵学院和海军航空工程学院合并为海军航空大学。

▲中国航母舰载战斗机飞行员（中国军网）

此举还将减少空军对基本飞行训练的依赖，洪都“教练”-10H先导教练机的引进，也将简化飞行训练大纲。相比中国海军过去使用的“教练”-9教练机，“教练”-10H的航电设备和性能更优越，它可以把海军战斗机飞行员的训练从3期缩短至2期。

然而，中国海军还没有专门培训航母飞行员的教练机，目前承担这一任务的是歼-15。中国曾尝试开发一款用于培训航母飞行员的“教练”-9版本，但未获成功。

尚不清楚中国是否会尝试开发适合舰载的“教练”-10H版本，虽然这是一个合理举动，因为专门的航母教练机有助于降低运行成本，提高飞行员训练效率并减少对歼-15的需求。

本刊此前报道过，如果中国要建造装配EMALS的第3艘航母，中国海军就有可能在航母上配备更多类型的舰载机，包括类似诺思罗普-格鲁曼公司的E-2“鹰眼”预警机。

▲E-2“鹰眼”预警机（维基百科）

中国海军目前的舰载预警机是成都直-8预警直升机，这款直升机的雷达在不需要时可以折叠起来。然而，与固定翼预警机相比，舰载预警直升机的致命短板是续航时间，这限制了预警机的空中待命时间和飞行高度，从而降低了雷达的探测效率。

中国曾在2010年左右生产过一架西安运-7验证机，对原机型的水平尾翼进行改装，并在机身上方安装雷达旋转天线罩。然而，该项目未见任何进展。

2017年初，一款类似机型曾在武汉的一处海军测试设施的航母飞行甲板测试台上现身，这说明中国仍有兴趣开发类似平台。

责任编辑：桂强