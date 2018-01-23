民盟山东省委建议：齐河邹平禹城划归济南

原标题：民盟山东省委建议做大做强省会：推齐河、邹平、禹城划归济南

济南历下区。视觉中国 资料

山东省从明天（1月24日）起进入“两会时间”。

1月23日，澎湃新闻（www.thepaper.cn）从民盟山东省委获悉，民盟山东省委将向大会上报题为“关于山东省采取超常规措施做大做强省会济南的建议”的提案。

民盟山东省委在提案中称，济南是省会城市，建设大而强、富而美、首位度高的省会城市，是山东省的重大课题和任务。但就目前的发展情况和发展趋势来看，这一任务仅靠济南是无法完成的，必须从省级层面进行考量、研究和规划，采取超常规举措实现济南弯道超车、变道超车。

民盟山东省委在提案中分析道，一个省拥有一个强有力的资源配置中心可以助其在全国激烈的区域竞赛中赢得更多的资源、政策与人才。近年来，其他省会城市的快速发展倒逼济南不得不加快发展。

以郑州为例，河南正举全省之力将郑州建设为国家中心城市，先是引进富士康，后是拿下国内首个空港经济综合实验区的牌子。在全国高铁的“八纵八横”战略中，郑州同时接入了京广通道、徐兰高铁、呼南通道三个干线通道，再加上规划中的一大批以郑州为核心的省内城际铁路，郑州获得了“米字型高铁”的美誉。

民盟山东省委建议：一、调整行政区域规划，扩大济南的管辖面积和人口规模。德州市齐河县、滨州市邹平县、德州市禹城市与济南各方面的衔接越来越顺畅，三地划归济南更有利于做大做强省会城市。山东省委省政府应尽快推动三地划归济南。届时，济南人口和管辖面积将大大增加，向北、向东发展空间更足，交通规划和产业布局也更有施展空间，省会的带动作用将更加显著。从长远看，莱芜市、泰安市与济南毗邻，交流广泛，各种资源有互补和共享的条件，建议应制定二市融入济南发展的远期规划。

二、大力规划、建设城市轨道交通。济南的城市轨道交通不仅要通达所有管辖的区县，还要通达济南周边的泰安市区、肥城，聊城东阿、茌平，莱芜，淄博，滨州邹平等地。建议着眼长远、主动衔接周边地市，制定轨道交通长远发展规划，力争在10年内达到500公里，从根本上改观济南的交通状况，真正辐射、带动济南周边的发展。

三、高标准制定建设米字形高铁的规划，申请建设济南-济宁方向的城际高铁，使济南真正成为山东的交通枢纽和中心。目前济南的高铁规划，不是真正的米字形，因为其缺少西南方向线路（济南-郑州高铁是往西方向）。而且，济宁作为拥有800多万人口的地级市，交通是其短板，确实需要建设济南-济宁方向城际高铁，增强联络，补齐短板，做好向外省延伸的准备，带动沿线的发展。

四、采取措施大力吸引人才，力争在5年内吸引100万人才，为济南的发展奠定坚实的人才基础。现在许多像武汉、成都、杭州、南京等省会城市正在大力吸引人才尤其是青年人才。比较起来，济南的政策吸引力不够。济南应尽快调整住房限购政策，放开40岁以下、本科以上学历的人员（无户籍、社保等限购要求）在济南购买住房套数的限制；完善激励政策和配套服务水平，为高水平年轻人才提供不低于江浙地区的薪酬待遇，为其配偶就业、子女入托入学等问题提供便利，解除其后顾之忧。

五、结合国务院批复的《山东新旧动能转换综合试验区建设总体方案》，在做好、做大、做强济南产业发展上实现新突破。结合济南的资源禀赋和产业基础，济南至少可以在汽车制造、机床机械、新材料、电子信息和软件、食品加工、医药、太阳能、旅游等八大产业做到千亿产业集群。在这方面，建议向长沙、合肥、杭州、郑州等城市学习，对于它们好的做法和经验，济南应当大胆的学习采用，争取在3-5年时间构建7-8个千亿级的在全国具有优势的产业集群。

责任编辑：桂强