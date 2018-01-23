台“清流学者”对媒体“绿化”噤声 被质疑中立性

原标题：台“清流学者”看颜色办事 对媒体“绿化”视而不见

中国台湾网1月23日讯 据台湾《中时电子报》报道，台湾公共广播电视集团内部乱象浮现，让外界对其中立性产生质疑。然而，对比几年前台湾学界大搞“反媒体垄断”的嚣张，现在却选择集体噤声，不禁令人质疑某些学者是“看颜色”办事，台湾中天电视节目《夜问打权》对上述现象进行了深入探讨，挖掘出其中内幕。

《夜问打权》的主持人黄智贤表示，台湾各地政府对媒体有很大的运用经费，包括公关费、置入性营销，也掌握了执照权限，所以你会看到民进党当局急于吞吃每一个媒体。他们拿到媒体后就搞全面“绿化”和“台独化”。

黄智贤说，以前旺旺集团要购买其他媒体时，许多自称“清流学者”的人站出来“反垄断”，他们包括陈炳宏、胡元辉、翁晓玲、陈正仓、郑秀玲、林元辉、黄国昌和张锦华，这些人今天在哪？

台湾资深媒体人董智森对此表示，上述情况根本是“颜色”问题。国民党执政时，但凡遇到媒体购并案，所谓的“清流学者”全都反对；反观目前台湾由民进党执政，再遇到此类问题，谁敢出来反对？在“独派”声量高涨之时，学者通通不见了！

董智森强调，陈正仓是马英九执政时期台湾通讯传播委员会的副主委，自称“公广节目没有假新闻，就不算政治力介入。”那么，请问他过去反旺旺中时，还没购买之时哪有什么节目，是在反对什么？

董智森进一步说，他在媒体圈30年，对台湾这些新闻传播学者早就看透！简而言之，所谓的“清流学者”心中有颜色，过去国民党执政就要“党政军”退出三台，那现在民进党把自己越搞越大，把“中广”之类通通收回去，违背当初承诺，学者又不出来讲话，是要怎么面对自己的学生？（中国台湾网 杨永青）

来源：中国台湾网

责任编辑：张义凌