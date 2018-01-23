岛内大学高录取率埋祸根：台大学子找不到22K工作

台湾大学校门。（图片来源：台湾《中时电子报》）

原标题：台湾过去太在意学历 台大毕业生找不到22K工作

中国台湾网1月23日讯 据台湾《中时电子报》报道，“从台湾大学毕业”过去被认为头上有光环，找工作应该无往不利，不过近年来台湾经济不景气、工作难找，竟有台大毕业生投了200封履历，连22K（新台币，下同）的工作都找不到，难道顶尖大学的光环已经失色？台湾yes123求职网发言人杨宗斌指出，台湾太在意文凭，大学录取率高达9成5也埋下祸根。

据信传媒报道，一名台湾大学公共卫生系毕业的郭姓男子指出，去年退伍至今，从研究助理、行政文书到服务业储备干部，已投出不下200封履历，结果接到的面试通知不超过10个，连22K的工作都没有被录取，已待业将近一年。他很后悔自己当初选择读冷门专业，还不如私立大学热门专业好找工作。

因为不想再和家人伸手要钱，他平时靠打零工赚取生活费，一个月若能接到10天的派遣工作，月收入约为1万元。有网友回应，“去路边随便拿石头丢，搞不好都能丢到一个博士！”“台大适合去路边举广告牌，重新学习做人”。

yes123求职网发言人杨宗斌指出，台湾太在意文凭，大学录取率高达9成5也为如今恶劣的就业环境埋下祸根，台湾受雇就业者才898.5万，但每年大学毕业生就有30万人，可想而知学历贬值有多严重。（中国台湾网 杨永青）

来源：中国台湾网

责任编辑：张义凌