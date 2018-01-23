“桑吉”轮沉船海域溢油总面积约93平方公里

原标题：国家海洋局： “桑吉”号油轮沉船海域溢油分布区总面积约93平方公里
1月22日下午至23日上午，国家海洋局中国海警2502船继续在现场开展监视监测。
22日下午，海警船舶在沉船点东南5公里处发现长约2千米、宽约1.5千米的银白色油污带，受风浪影响呈离散分布，油污厚度较小，向东南方向漂移。
23日卫星遥感影像解译发现，在图像覆盖的海域范围内监测到多处溢油分布区，总面积约93平方公里，其中面积最大溢油分布区约36平方公里。
22日下午，国家海洋局工作人员继续在沉船点周边海域开展现场监测，共采集了12个站位的水样。监测结果显示：海水中石油类物质含量均符合第一类海水水质标准（50μg/L）。
国家海洋局将持续在现场开展监视监测，及时掌握溢油分布、漂移扩散状况，做好事发海域生态环境状况影响评估工作，及时公布相关信息。（央视记者 付蕾）
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