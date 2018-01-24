高卫东任贵州交通运输厅厅长(图/简历)

原标题：高卫东任贵州省交通运输厅厅长 王秉清不再担任（图|简历）

经济日报-中国经济网贵阳1月24日讯 2018年1月22日，贵州省第十二届人民代表大会常务委员会第三十三次会议决定任命： 高卫东为贵州省交通运输厅厅长；决定免去：王秉清的贵州省交通运输厅厅长职务。

据中国经济网地方党政领导人物库资料显示，高卫东，1972年11月生，曾任贵阳市副市长、党组成员，2017年3月起任贵州省交通运输厅党委书记、副厅长；王秉清，1957年8月生。

高卫东简历

高卫东，男，汉族，1972年11月生，河南邓州人，1993年7月参加工作，1997年12月加入中国共产党，省委党校在职大学学历，项目管理硕士。

1990年9月至1993年7月在贵州工学院土建系工民建专业学习。

1993年7月至2000年10月先后任贵阳经济技术开发区规划建设环保局干部、局长助理、副局长、局长。

2000年10月至2003年10月任小河区人民政府副区长。（1999年9月至2002年5月在贵州省委党校法律专业学习）。

2003年10月至2006年9月任小河区人民政府副区长，贵阳经济技术开发区管委会副主任（其间：2004年4月至2006年3月在贵州大学与加拿大魁北克大学席库提米分校合作举办项目管理专业学习，获项目管理硕士学位）。

2006年9月至2009年3月任贵阳金阳新区开发建设有限公司党委书记、董事长，贵阳市金阳新区管理委员会副主任（兼）。

2009年3月至2009年6月任贵阳金阳建设投资（集团）有限公司董事长。

2009年6月至2010年1月任贵阳金阳建设投资（集团）有限公司党委书记、董事长。

2010年1月至2011年11月任贵阳市交通运输局党委书记、局长。

2011年11月起任贵阳市人民政府党组成员（保留正县级）。

2012年2月起任贵阳市人民政府副市长、党组成员。

2017年3月贵州省交通运输厅党委书记、副厅长。

2018年1月贵州省交通运输厅党委书记、厅长。

责任编辑：桂强