浙大发年度图书借阅榜单:平凡的世界连续六年霸榜

原标题：浙大发布年度图书借阅榜单：《平凡的世界》连续六年霸榜

浙江大学图书馆日前发布“2017年借阅图书排行榜”，《平凡的世界》遥遥领先，《高效能人士的七个习惯》、《万历十五年》居第二、第三位。

路遥的长篇小说《平凡的世界》以中国1970年代中期到1980年代中期为背景，以孙氏兄弟为中心刻画了各阶层众多普通人形象，以及他们的挫折与追求、痛苦与欢乐。澎湃新闻（www.thepaper.cn）1月24日从浙大图书馆获悉，从2012年发布年度“借阅量排行榜”以来，《平凡的世界》一直居榜首。数学学院一位学生表示：它让我明白幸福的确来之不易，“苦难是人生最宝贵的财富”，这是一本让人看完后鼓起勇气面对不完美生活的书。

据介绍，《平凡的世界》被浙大图书馆馆藏253本，2005年起还被校方列入发给新生的书单。

浙大“2017年借阅图书排行榜”前五位分别是《平凡的世界》、《高效能人士的七个习惯》、《万历十五年》、《神雕侠侣》、《心理学与生活》，学科分布涵盖文学、历史、心理学，但前十位依然是文学类占绝大多数。“浙大是偏理工的综合性大学，文学类书籍借阅量占绝大多数，说明大学生注重文理兼修，通过课外阅读文学经典来丰富自己。”浙大图书馆副馆长黄晨此前在接受媒体采访时表示。

责任编辑：张玉