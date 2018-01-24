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吴俊寰被公安部批准为烈士 曾深入火场救被困群众

吴俊寰被公安部批准为烈士 曾深入火场救被困群众
2018年01月24日 13:34 中国新闻网
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　　原标题：四川牺牲消防战士吴俊寰被公安部批准为烈士

牺牲的消防战士吴俊寰。内江消防提供牺牲的消防战士吴俊寰。内江消防提供

　　中新网成都1月24日电 （记者 刘忠俊）记者24日从四川省公安消防总队获悉，该省内江威远县“1.20”民房火灾中搜寻被困民众壮烈牺牲的消防战士吴俊寰，被公安部政治部批准为烈士，并颁发献身国防金质纪念章。

　　2018年1月20日10时许，威远县镇西镇中新村12组一民房发生火灾，内江市公安消防支队威远县大队迅速组织织官兵出警开展灭火救援。该大队凉风路中队特勤分队二班班长吴俊寰在执行灭火救援任务中，舍生忘死、勇往直前，深入火场内部搜救被困群众，因民房突然坍塌，不幸被埋压，经抢救无效，壮烈牺牲。

　　根据《军人抚恤优待条例》和《中国人民解放军纪律条令》有关规定，批准吴俊寰同志为烈士，并颁发献身国防金质纪念章。

　　此前，吴俊寰因其英勇事迹已被四川省公安厅追记一等功，四川省公安消防总队追授其为“优秀共产党员”。（完）

 

责任编辑：初晓慧

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