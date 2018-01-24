吴俊寰被公安部批准为烈士 曾深入火场救被困群众

原标题：四川牺牲消防战士吴俊寰被公安部批准为烈士
牺牲的消防战士吴俊寰。内江消防提供
中新网成都1月24日电 （记者 刘忠俊）记者24日从四川省公安消防总队获悉，该省内江威远县“1.20”民房火灾中搜寻被困民众壮烈牺牲的消防战士吴俊寰，被公安部政治部批准为烈士，并颁发献身国防金质纪念章。
2018年1月20日10时许，威远县镇西镇中新村12组一民房发生火灾，内江市公安消防支队威远县大队迅速组织织官兵出警开展灭火救援。该大队凉风路中队特勤分队二班班长吴俊寰在执行灭火救援任务中，舍生忘死、勇往直前，深入火场内部搜救被困群众，因民房突然坍塌，不幸被埋压，经抢救无效，壮烈牺牲。
根据《军人抚恤优待条例》和《中国人民解放军纪律条令》有关规定，批准吴俊寰同志为烈士，并颁发献身国防金质纪念章。
此前，吴俊寰因其英勇事迹已被四川省公安厅追记一等功，四川省公安消防总队追授其为“优秀共产党员”。（完）
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