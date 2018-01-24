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中国气象局：气象条件对春运公路等影响相对较小

中国气象局：气象条件对春运公路等影响相对较小
2018年01月24日 14:45 央视新闻
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　　原标题 中国气象局：气象条件对春运影响相对较小 降水较常年同期偏少

　　大范围的雨雪会不会影响到春运呢？中国气象局国家气候中心预计，在1月29日之后，我国雨雪天气将明显减少，但是气温仍偏低，2月上旬开始，中东部气温将逐渐回升至常年正常水平。总体来看，今年春运期间，也就是2月1日到3月12日，全国大部气温偏高，但冷暖波动大。好在降水将较常年同期偏少，气象条件对春运公路、民航、铁路等的影响相对较小。与常年同期相比，天气气候条件总体影响偏小，但也要关注阶段性、局地性天气的影响。

责任编辑：张岩

春运降水气象
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