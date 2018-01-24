中国气象局：气象条件对春运公路等影响相对较小

原标题 中国气象局：气象条件对春运影响相对较小 降水较常年同期偏少
大范围的雨雪会不会影响到春运呢？中国气象局国家气候中心预计，在1月29日之后，我国雨雪天气将明显减少，但是气温仍偏低，2月上旬开始，中东部气温将逐渐回升至常年正常水平。总体来看，今年春运期间，也就是2月1日到3月12日，全国大部气温偏高，但冷暖波动大。好在降水将较常年同期偏少，气象条件对春运公路、民航、铁路等的影响相对较小。与常年同期相比，天气气候条件总体影响偏小，但也要关注阶段性、局地性天气的影响。
新浪新闻公众号
更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）
推荐新闻
- 【 新闻 】 被“点亮”的副省长:任命普遍跨省
- 【 军事 】 美战舰刚闯南海为何就被中国海军定位
- 【 财经 】 王石67岁生日演讲泪流满面 谈放下哲学
- 【 体育 】 曝快船与火箭商讨大C交易！火箭为一人...
- 【 娱乐 】 蓝洁瑛手稿疑曝光."恶人有恶报"吐心声
- 【 科技 】 2017科技风云榜颁奖盛典举行
- 【 教育 】 18岁留学女儿卷走父母320万积蓄挥霍
新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正
违法和不良信息举报电话：010-62675637
举报邮箱：jubao@vip.sina.com
Copyright © 1996-2018 SINA Corporation
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有