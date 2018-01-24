工信部就骚扰电话等被举报排名靠前约谈阿里通信

原标题：工信部就“骚扰电话等被举报量排名靠前”约谈阿里通信
资料图：手机垃圾短信。图片来源：CFP视觉中国
中新网1月24日电 据工业和信息化部信息中心官方微博消息，1月23日，针对阿里巴巴通信技术（北京）有限公司连续三个季度垃圾短信、骚扰电话被举报量排名靠前并持续上升的问题，工信部信息通信管理局约谈了阿里通信的主要负责人，要求其高度重视，切实落实企业责任，采取针对性措施，加强垃圾信息治理，务求实效。
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