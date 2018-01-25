两只体细胞克隆猴在中国诞生 生日相差8天

原标题：中国科学家成功培育全球首个体细胞克隆猴

中新网北京1月25日电 （记者 张素）全球顶尖学术期刊《细胞》25日在线发表了中国科学家的一项成果：成功培育全球首个体细胞克隆猴。

中国科学院神经科学研究所、脑科学与智能技术卓越创新中心的非人灵长类平台里已有两个体细胞克隆猴，分别是2017年11月27日诞生的“中中”和同年12月5日诞生的“华华”。

科学家们在2000年成功克隆灵长类动物。当时，美国俄勒冈地区灵长类动物研究中心的科学家将107个猴胚胎分裂成368个猴胚胎，名为“Tetra”的克隆猴在胚胎分裂157天后幸运降生。

不过，中国科学院神经科学研究所研究员孙强率领的团队攻克的是体细胞克隆世界难题。这种克隆方法与知名的克隆羊“多莉”的克隆方法类似。

孙强说，在“多莉”诞生以后，马、牛、兔、猫、狗、骆驼等哺乳类动物的体细胞克隆相继成功，但与人类相近的灵长类动物的体细胞克隆一直未被攻克。体细胞克隆猴的重要性在于，能够在一年内产生大批遗传背景相同、可以模拟人类疾病的模型猴。

孙强进一步解释，使用体细胞在体外有效地做基因编辑，准确筛选基因型相同的体细胞，再用核移植方法产生基因型完全相同的大批胚胎，用母猴载体怀孕出生一批基因编辑和遗传背景相同的猴群。制作这些脑疾病模型猴，将为脑疾病机理研究、干预、诊治带来光明前景，特别是促进针对阿尔茨海默症、自闭症等脑疾病，以及免疫缺陷、肿瘤、代谢性疾病的新药研发进程。

中国科学院院长白春礼在受访时评价，此次突破实现了领跑和弯道超车等目标，标志着中国将率先开启以体细胞克隆后作为实验动物模型的时代。（完）

责任编辑：张建利