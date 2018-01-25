卫计委：到2030年每万人有5名全科医生 缺口50万

资料图：社区医生拎着便民医药箱前往附近居民家中回访巡诊。中新社记者 刘新 摄

中新网1月25日电 在国新办今日举行的新闻发布会上，国家卫计委副主任曾益新指出，我们现在全科医生的数量是20.9万，按照到2030年每万人有5名全科医生，确实差不多还有50万的缺口，但是通过我们的努力，多方位、多渠道培养，加上全社会的共同努力是有可能实现的。

国新办今日举行新闻发布会，介绍《关于改革完善全科医生培养与使用激励机制意见》有关情况。会上有记者问：按照2030年每万人有5名全科医生这个目标，可能到2030年全国会有70万名全科医生，距离现在差不多有50万的缺口，未来十多年要补上这个缺口是不是特别难，这个目标能够实现吗？届时，是不是有了这么多全科医生，我们现在签而不约的现状就可以得到解决？

曾益新介绍，我们现在全科医生的数量是20.9万，按照到2030年每万人有5名全科医生，确实差不多还有50万的缺口，但是通过我们的努力，多方位、多渠道培养，加上全社会的共同努力是有可能实现的。

曾益新表示，一是加强“5+3”住院医师规范化培训。二是开展“3+2”助理全科医生培训。三是加强基层在岗医生的岗位培训，提升他们的能力，帮助通过乡村全科执业助理医师资格考试。四是鼓励大医院其他专科的医生，经过转岗培训合格加注册全科专业执业范围。同时，改善全科医生的薪酬待遇，提高岗位吸引力，让大家有积极性、有热情去从事全科工作。通过这些措施，多渠道同时发力，我们有信心达到预期目标。

曾益新提到，家庭医生签约服务是全科医生一个很重要的任务，能够为老百姓提供分级诊疗，提供常见病的诊断和治疗。如果有这样一批数量足够，质量合格的全科医生在老百姓的身边，我相信老百姓对他们的信任会大幅度的提高，一定能够把家庭医生签约服务和分级诊疗有效推动起来，我觉得我们应该有信心。

责任编辑：刘德宾 SN222