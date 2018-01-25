青岛开杭州东列车火情处理完毕 京沪高铁部分停运

原标题：青岛开往杭州东列车火情处理完毕 京沪高铁部分列车停运

中新网1月25日电 据中国铁路上海局集团有限公司官方微博最新消息，定远站G281次列车因电器设备故障引发的火情已处理完毕，铁路部门正在积极采取措施，逐步恢复运输秩序。

1月25日11时53分，由青岛开往杭州东的G281次列车运行至定远站停车，电器设备发生故障，2号车厢冒烟。铁路部门立即启动应急预案，组织旅客疏散，没有人员伤亡。目前，原因正在调查。

据中国铁路北京局集团有限公司官方微博消息，受此影响，1月25日京沪高铁部分列车停运。具体车次如下：北京南站至上海虹桥站G139次、G3次、G43次、G143次、G17次列车，北京南站至宁波站G59次列车停运。

铁路部门提示，购买了以上车次车票的旅客可在30日内持车票（含当日）办理退票，退票时不收取退票费。同时提醒通过网络购票未换取纸质车票的旅客，可在12306网站办理退票；已换取纸质车票的旅客，可到任意车站退票窗口办理退票。

中国铁路北京局集团有限公司官方微博截图。

责任编辑：张岩