国防部发言人介绍武警部队力量构成情况

#1月份国防部例会#[关于武警部队力量构成情况]国防部新闻发言人吴谦表示，武警部队是党领导的人民武装力量的组成部分。担负维护国家政治安全和社会稳定、海上维权执法、防卫作战三类主要任务。关于武警部队的力量构成，将适时发布信息。（记者邓曦光、钟紫舟、蔡圣）
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