江西电煤库存不足18天 发改委通知做好能源保障

原标题：江西电煤库存不足18天，发改委紧急通知做好能源保障工作

为应对低温雨雪冰冻天气，江西省发改委下发紧急通知。

1月25日，澎湃新闻（www.thepaper.cn）记者从江西省发改委了解到，为贯彻落实好江西省政府领导批示精神，切实做好煤电油气保障工作，确保能源稳定供应，江西省发改委于1月24日下发了关于做好应对低温雨雪冰冻天气能源保障工作的紧急通知。

据气象部门预测，1月25日晚—29日，江西省将出现明显低温雨雪冰冻天气，降温幅度大、低温持续时间较长，且雨雪冰冻、积雪和覆冰叠加，可能对电力、天然气等能源供应带来不利影响。

上述紧急通知要求，切实保障电力安全稳定运行。当前是江西电网迎峰度冬最为关键的阶段，预计用电负荷将保持高位运行。各发电集团公司和各统调发电厂要确保按计划完成机组消缺任务，抓好机组在特殊天气下的特巡工作，确保机组保持良好状态，在需要时能顶得上、稳得住、发得满。国网江西省电力有限公司要根据用电需求和机组运行、存煤动态，科学安排电网运行方式，优化电力调度；要精心安排网间电力交易，保证用电高峰期间多争取外购电力入赣；要做好主网、重要输电线路、枢纽变电站的设备巡查维护工作，完善电力设施防寒防冻预案，确保电网安全稳定运行；要精心组织电力需求侧管理，做好可中断负荷和有序用电等各项准备工作，必要时按照有保有限原则，合理引导错峰避峰，确保民生用电，确保重要用户用电。

此外，上述通知还提到，当前江西省电煤供应形势十分严峻，23日全省统调火电厂电煤库存仅190万吨，可用天数不足18天，加之春运铁路运力紧张、长江水运出现滞息、春节前煤矿减产停产等因素以及低温雨雪冰冻天气的影响，未来一段时间电煤调运将更加困难。

为此，通知要求全力做好电煤产运需衔接。全省煤电运各单位要全力以赴做好电煤保障工作。各发电集团和各统调火电厂要将电煤供应作为重中之重工作来抓，组织精干队伍赴煤矿、铁路局，积极落实好电煤资源和运力，特别是要抓好短缺煤种和存煤量低的电厂电煤调运，做好卸车工作，迅速扭转电煤库存下降的局面，切实保证电煤稳定供应，杜绝缺煤停机事件的发生。请中国铁路南昌局集团有限公司近期对电煤运输给予重点倾斜，优先安排省内电厂电煤装运，同时积极争取中国铁路总公司的支持，对省外发运江西电煤给予大力支持。省能源集团公司要在确保安全生产的前提条件下，组织好煤炭生产，切实保证发电用煤供应。

除了用电安全稳定、电煤供应保障外，上述通知还要求确保油气稳定供应。中石化九江分公司要保障源头供应，稳定成品油生产。中石化江西分公司，中石油江西销售分公司要加强资源调配，保障全省成品油终端供应。省天然气控股公司、中石油天然气销售江西分公司要加强天然气供需形势监测分析，积极争取中石油、中石化支持，努力增加入赣天然气资源，加强协调互供互保，确保全省天然气稳定供应。各油气企业要加强油气管道等设施设备安全管控和巡查力度，消除安全隐患，确保油气设施设备安全运行。各地要完善需求侧管理措施，指导用户科学用气、节约用气，按照国家压非保民要求，确保民生用气不受影响，确保居民温暖过冬。

与此同时，紧急通知还要求着力提高应急突发处置能力。各单位要及时掌握气象信息预测预报，各有关单位要借鉴以往应对低温雨雪冰冻灾害的经验，充分估计可能出现的各种困难，未雨绸缪，细化各项应对措施，进一步完善相关应急预案，备足应急物资，组织好电网抢修力量，做好应对突发情况的各种准备，最大限度降低极端天气对能源保障的影响。要严格执行领导干部带班值班和关键岗位24小时值班制度，畅通突发事件的信息报送渠道。

最后，紧急通知还强调要有效防范和坚决遏制生产安全事故。针对低温雨雪冰冻天气高负荷情况下发电、供电、供气等生产任务繁忙，春节临近人流激增、活动较多、思想放松的特点，切实加强对安全生产的组织领导，各单位的主要领导和分管领导要深入一线，做好安全隐患排查工作，大风、雨、雪等恶劣天气及不具备作业条件情况下，严禁施工作业，抓好各项安全措施落实，严防事故发生，保障能源供应。

责任编辑：张玉