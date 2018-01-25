安徽黄山受雨雪天气影响将于26日临时封闭景区

原标题：受雨雪天气影响 安徽黄山临时封闭景区
黄山迎客松安然无恙 黄山风景区提供
中新网黄山1月25日电（刘鸿鹤） 记者25日从黄山风景区管委会获悉，该景区近日受强雨雪冰冻天气影响，将于26日临时封闭景区。
从24日凌晨截至25日下午，黄山风景区迎来强雨雪冰冻天气。山石草木被冰雪覆盖，登山路道积雪结冰。其中黄山北大门旅游公路已于25日中午临时封闭。
据了解，该景区已全山动员应对雨雪天气。其中园林等部门，利用毛竹、刚竹、玻璃纤维支撑杆对国宝迎客松进行支撑，并轮班值守监测。同时，按照“一树一策”的应急保护方案，对其他古树名木实施支撑保护，确保迎客松、黑虎松等古树名木安全。
黄山风景区工作人员在除雪 黄山风景区提供
根据气象部门预报，25日夜间至26日黄山风景区还将有一次冻雨大雪天气过程，低海拔山区（云谷寺、温泉、汤口等）有大到暴雪；28日下午到夜间有小到中雪。预计2月1日起有5到7天晴好天气。（完）
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