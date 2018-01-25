内蒙古极端低温达-50.2℃ 堪称冷空气界“翘楚”

原标题：内蒙古极端低温达到-50.2℃ 堪称冷空气界“翘楚”

中新网呼和浩特1月25日电 （记者 李爱平）从中国二十四节气“大寒”迄今，内蒙古自治区气温急剧下降。内蒙古气象局25日下午对外通报，当日该地区极端低温达到-50.2℃，极寒范围将进一步扩大。

气象部门通报称，截止到目前，呼伦贝尔根河市金河镇已持续5天气温均在-47℃以下，25日晨的最低温度突破-50℃大关，直抵-50.2℃。

从20日起，内蒙古地区民众最深切的感受就是冷，在呼伦贝尔地区，民众就“猫冬”与外地游客“追寒”，一度在网络上形成热议话题。

中新网记者从气象部门了解到，从22日起，内蒙古的极寒天气开始陆续“升级”，到24日，内蒙古多地气温创30年来新低，25日的极端低温则突破了-50℃大关。

值得一提的是，当地一些民众为了蹭“热点”甚至用温度计实测低温，这一举动亦引发网民关注。

这股堪称冷空气界的“翘楚”仍将对内蒙古施加影响。气象部门称，未来3天，当地气温仍继续下降，建议民众减少室外活动，并预防因极寒天气造成的灾害。（完）

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