原标题：2018年国考笔试今放榜 面试名单将向社会统一公布

中新网北京1月25日电 今日，2018年度国家公务员考试笔试成绩公布，此次国考的笔试合格分数线此前也已划定。据介绍，中央公务员主管部门将根据各职位规定的面试比例，按照笔试成绩从高到低的顺序，确定各职位参加面试的人员名单，并面向社会统一公布。

资料图 中新社记者 武俊杰 摄

计划招录2.85万人 113.4万人参加笔试

本次国考共有120多个中央机关及其直属机构和参照公务员法管理的单位参加，计划招录2.85万人，笔试在2017年12月10日进行。

根据国家公务员局的介绍，本次国考共有165.97万人通过用人单位的资格审查，113.4万人实际参加考试，参加考试人数与录用计划数比例约为40：1。

1月24日，国家公务局公布了国考笔试的合格分数线。报考省级以上（含副省级）职位的合格分数线为：总分不低于105分，且行政职业能力测验不低于60分。

报考市（地）、县（区）级职位的合格分数线为：总分不低于90分，且行政职业能力测验不低于50分。

此外，西部地区和艰苦边远地区市（地）、县（区）级职位，大学生村官、“三支一扶”等服务基层项目人员定向招录职位，非通用语职位，特殊专业职位等，这些给予政策倾斜职位的合格分数线为：总分不低于85分，且行政职业能力测验不低于45分。

银监会、证监会和公安机关人民警察职位的公共科目分数线按照职位所属层级划定，且专业科目考试不低于45分。

资料图 中新社发 韦亮 摄

面试名单确定后将向社会统一公布

根据国家公务员局的介绍，今年划定合格分数线时，既考虑到新录用公务员必须具备的基本素质，又兼顾了不同职位层次对公务员能力的不同要求，对省级以上（含副省级）职位和市（地）、县（区）级职位采取了分层划线的方法，同时对西部地区和艰苦边远地区基层职位予以一定的政策倾斜。

在笔试中胜出的考生，将面临更为激烈的面试环节。

据介绍，中央公务员主管部门将根据各职位规定的面试比例，按照笔试成绩从高到低的顺序，确定各职位参加面试的人员名单，并面向社会统一公布。

面试工作由各招录机关具体负责组织实施，根据招考实施方案，面试工作将于今年3月底前完成。面试前，招录机关将在中央机关及其直属机构2018年度考试录用公务员专题网站上发布面试公告，载明面试人员名单、面试最低分数线、面试时间、面试地点、联系方式以及其他须知事项。

对于公共科目笔试合格人数未达到规定的面试比例的部分职位，中央公务员主管部门将在2018年1月和5月组织两次公开调剂。

资料图：2016年11月27日，11月27日，福州一公务员招考笔试考点，考生在寻找考场。张斌 摄

国考面试怎么进行？

通过笔试，从百万国考大军中脱颖而出的考生，如何在面试环节展开第二轮比拼？

据专家介绍，国考的面试环节一般采取结构化面试、无领导小组讨论等形式，均为考生现场获知题目现场答题。

面试考官一般是由7或9人组成，组长为主考官。考官分别由组织人事部门、专家学者或招考单位人员担任。不同部门和省份的面试考官数量不尽相同，一般不少于5人，不多于10人，多为7~9人。

专家表示，国考的面试环节主要考察考生的语言组织和表达，综合分析和逻辑思维，反应速度和临场应变等方面的能力。

对于面试环节的考试纪律，2015年，中组部、人社部和国家公务员局联合下发《公务员录用面试组织管理办法（试行）》。这份《办法》从面试试题命制到考场纪律，再到考官管理都作出详细规定。

需要提醒的是，本次国考前夕，国家公务员局考试录用司曾发布名为《诚信报考 从我做起》的通知，通知中特别提醒考生“诚信守约”。

通知称，进入面试以后环节的考生，不临时随意放弃面试资格和录取资格，以免错失实现职业理想的机会，影响其他考生权益和招录机关的正常补员需求。（完）

责任编辑：张建利