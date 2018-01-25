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遥感三十号04组卫星成功发射 用于电磁环境探测

遥感三十号04组卫星成功发射 用于电磁环境探测
2018年01月25日 14:35 央视新闻
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　　原标题：我国成功发射遥感三十号04组卫星 搭载发射“微纳-1A”卫星　　

　　北京时间2018年1月25日13时39分，我国在西昌卫星发射中心用长征二号丙运载火箭，成功将遥感三十号04组卫星发射升空，卫星进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。

　　遥感三十号04组卫星采用多星组网模式，主要用于开展电磁环境探测及相关技术试验。

　　此次发射是长征系列运载火箭的第265次飞行。（央视记者 詹正旗 刘常连 刘旭 刘文勇 梅咏东 董大伟 刘沽杰）

责任编辑：张岩

卫星遥感刘文勇
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