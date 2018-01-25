原标题：重庆沙坪坝站正式投用 每天开行10对成渝高铁

25日，成渝高铁重庆沙坪坝站投入使用。 钟欣 摄

中新网重庆1月25日电 （记者 韩璐）经过5年扩建改造，25日，成渝高铁重庆沙坪坝站投入使用。当日上午10时，由沙坪坝站开出的首趟成渝高铁G8510次列车缓缓驶出，开往成都。据了解，在开通初期，每天将有10对沙坪坝站至成都东站的动车组列车该站始发。

沙坪坝站始建于1979年，紧邻重庆市沙坪坝中心区域的著名商业街三峡广场，1988年该站更名为“重庆北站”，主要作用是办理襄渝铁路和枢纽内的旅客列车客运业务，对当时重庆站（菜园坝车站）的客运列车接发压力进行缓解分流。位于重庆两江新区的“重庆北站”在2006年建成投用后，该站又恢复为了“沙坪坝站”。

2012年，沙坪坝站启动扩能改造工程，改造后站房面积达到1.3万平方米。车站主体工程位于沙坪坝综合交通枢纽“双子塔楼”下部，车站站场上盖约4.9万平方米建筑用于地区综合交通利用和商业开发，沙坪坝车站也因此成为全国首例在高铁动车站场上方加盖的铁路车站。

作为联络重庆铁路枢纽、连接成渝高铁的重要客运车站，沙坪坝站设有3个站台7条站线，主要办理高铁列车接发。沙坪坝站铁路综合交通枢纽地下设有8层，可实现高铁、轨道、公交、出租车、共享汽车、社会车辆等多种交通方式间的无缝衔接。值得一提的是，作为高铁客流相对集中的车站，沙坪坝站在地下各层均预留了机动车停车位，总数达4000个。

为了方便旅客出行，沙坪坝站还设有多个自助取票机，候车厅配备了34台自助进出站闸机。在候车区和站台层，还配备了8台无障碍电梯、13台自动扶梯。同时，站前广场、候车大厅、负四层换乘大厅、负二层出租车站和负一层公交车站均设置了公共卫生间（包括无障碍卫生间），方便过往旅客使用。

据铁路部门介绍，成都东至沙坪坝站二等座票价145元，一等座231元，商务座434元。

责任编辑：张岩