NHK再播731部队纪录片 日专家：这样的纪录片太少

新华社东京1月25日电 综述：NHK再播731部队纪录片 在日还原历史真相仍任重道远

新华社记者王可佳 杨汀

近日，日本广播协会电视台（NHK电视台）再次播出揭露日本731部队在中国东北地区秘密进行人体实验，研发细菌武器丑恶罪行的纪录片。日本专家对NHK电视台敢于揭露日军侵华罪行的勇气表示肯定，但认为要在日本还原历史真相仍然任重道远。

纪录片分上下两集，即《731部队（前篇）——人体实验是这样扩大的》和《731部队（后篇）——队员们的真实面貌》，两集时长达100分钟。纪录片通过录音和文字的证词、史料等如山铁证，将日军所犯下的滔天罪行再次完整、清晰地呈现在世人面前。

纪录片节目组以在俄罗斯获取的日本战犯在俄远东最大城市哈巴罗夫斯克接受审判时的录音资料为中心，揭露日军不顾国际社会禁令秘密研发细菌武器并把中国普通民众作为“活人实验”材料的残忍罪行。节目组还深入中国东北的731部队基地遗址、美国档案管理机构、日本各大学历史档案馆等地进行调查，并寻访专家、731部队原队员及家属等，获得了数百份珍贵的第一手史料。

该纪录片被称为日本电视界的“良心制作”，其敢于“自曝其短”的做法获得认可。多位日本专家在接受新华社记者采访时表示，NHK电视台的纪录片制作用心、内容翔实，敢于揭露日军侵华罪行的勇气值得肯定。

日本731部队问题专家森正孝表示，日本的教育界和媒体在涉及战争历史时往往只一味放大广岛、长崎核爆等被害遭遇，像该纪录片一样揭露日军残忍加害事实的节目少之又少。

他指出，一贯被认为与日本政府“走得很近”的日本广播协会能够正视加害历史具有巨大意义。日本广播协会在去年播出第一部《731部队的真相》后，面对右翼势力的攻击和刁难并未屈服，而是继续播出内容更为翔实的续作，节目组对于历史所持的坚定立场令人感佩。

日本和平人士山边悠喜子曾在1941年随家人到中国，亲历过战争年代的她近40年来一直致力于揭露日本731部队的战争罪行。山边告诉新华社记者，这一节目向社会公开了日本所不愿承认的侵略历史罪行，吸引了包括否认这段历史者在内的全社会的目光，用影片将真相呈献给对这段历史一无所知的年青一代人，这一点非常难得。

但与此同时，专家也认为，日本政府歪曲、美化战争加害历史的修正主义历史观仍占主导地位，在日本还原历史真相仍然任重道远。

森正孝指出，自安倍重新执政以来，对于历史真相的歪曲和粉饰的倾向越发强烈，支持他的右翼团体逐渐抬头，对于媒体和教育界等相关领域的影响力也在不断扩大。现在，历史教科书中有关加害历史的内容在不断消失，加害历史的展品也从历史资料馆中被撤除，年轻人接触、了解加害历史的机会正在被剥夺，日本社会的历史认识现状非常危险。

森正孝认为，如不回归到最基本的历史认识轨道上，日本很难与邻国建立真正的信赖友好关系。

山边指出，现在的关键在于如何利用所揭露的真相对“赞美战争，对侵略行为毫无反省之意”的安倍政权进行反击，以及如何将真相广为传播，使其变成全体日本人的共同认识。从现状来看这绝非易事。

东京大学名誉教授石井明认为，此节目通过证词录音等历史资料，使观众了解为什么那些原本立志救死扶伤的医生会走向细菌培养及人体实验的黑暗深渊。然而，石井明同时指出，石井四郎等原731部队队员当年第一时间逃回了日本，并通过向美军提供细菌开发的数据资料而逃过了东京审判的制裁，其中有很多人甚至隐瞒在731部队的经历，后来还成了日本医学界的大人物。日本医学界到底与731部队甚至太平洋战争有何种关联，这些问题有待人们去深挖和揭露。

责任编辑：张建利