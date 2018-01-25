国家海洋局:桑吉号油轮沉船附近海域现银白色油膜

原标题：国家海洋局：“桑吉”号油轮沉船附近海域零散分布黑色和银白色油膜

1月24日下午至25日上午，国家海洋局船舶继续在现场开展监视监测。

24日14时，在沉船点西南500米处发现长约1900米、宽约400米的银白色油膜，并伴有油污漂浮物。25日7时，在沉船点西南2公里处发现长约3000米、宽约350米，呈黑色和银白色的零散分布油膜。

24日下午至25日上午，国家海洋局工作人员继续在沉船点周边海域开展现场监测，共采集了14个站位的水样。监测结果显示： 4个站位的海水石油类物质浓度超过二类标准（50μg/L）。

国家海洋局将持续在现场开展监视监测，及时掌握溢油分布、漂移扩散状况，做好事发海域生态环境状况影响评估工作，及时公布相关信息。（央视记者 付蕾）

责任编辑：李伟山