多省份政府工作报告聚焦楼市 2018年将有这些变化

原标题：聚焦省级两会：2018年地方楼市调控将有这些变化

中新网北京1月26日电（记者 种卿）2018年省级地方两会正密集召开，截至1月25日，多省份发布的政府工作报告都聚焦了楼市调控，租购并举成为高频词，同时分类调控思路渐趋深入，热点城市趋向“稳房价”、三四线城市坚持“去库存”的政策导向更趋明朗。

1月25日，山西省第十三届人民代表大会第一次会议在太原市开幕。 中新社记者 武俊杰 摄

住有所居 多类型保障房源供市场

自2016年中央经济工作会议提出“房子是用来住的、不是用来炒的”后，保障居民“住有所居”连续两年成为各地部署房地产市场的重要内容，各类保障性住房供应明显加速。

据中新网记者统计，截至1月25日，安徽、新疆、上海、江西、北京、天津、内蒙古、河南、湖南、湖北、甘肃、西藏、浙江、广东、黑龙江、山东、山西、云南、广西、河北、陕西等20余个省区市已召开省级地方两会。

北京市代市长陈吉宁在作政府工作报告时指出，落实承租人稳定居住和享受公共服务的各项保障政策，着力推进已供地290万平方米共有产权住房和600万平方米商品住房建设，建设筹集各类保障性住房5万套，完成棚户区改造2.36万户。

回顾2017年，北京力推了房企自持租赁房、共有产权房、专项配租公租房、集体租赁住房等多类型保障房源，未来此类房源供应将加速又加量。

无独有偶，今年，上海将新增供应各类保障性住房49.3万套；安徽新开工保障性安居工程28.18万套，基本建成23.75万套；河南表示将基本建成各类保障性住房34万套；在今年湖南要办好的12件民生实事中，城镇棚户区改造预计达27.76万套；浙江将开工建设棚改安置住房29.2万套、建成19.5万套；河北年内新开工建设23万套住房。

“从各地保障房建设规划来看，今年或出现一波开工建设小高潮，公租房、棚改安置房等都会积极推进，尤其是三四线城市棚改力度的加大，会提升整体保障房建设规模。”易居研究院智库中心研究总监严跃进对中新网记者表示，租赁住房建设将是后续保障房建设的重头戏，商品房、保障房、共有产权房、租赁住房组成的“四元产品”住房供应体系将更加完善。

资料图。 在建的楼盘。中新社记者 骆云飞 摄

租购并举 落实承租人权益保障

2017年中央经济工作会议提出，要加快建立多主体供应、多渠道保障、租购并举的住房制度。发展住房租赁市场特别是长期租赁，保护租赁利益相关方合法权益。

正因如此，“租购并举”成了近期省级两会的高频词。

上海市市长应勇说，加快培育发展住房租赁市场，稳妥有序推进商业办公项目清理整顿；北京提出，发展住房租赁市场特别是长期租赁，推进集体建设用地建设租赁住房；安徽则聚焦租赁住房保障，要求实行公租房实物配租和租赁补贴并举；河南提出，支持郑州开展培育和发展住房租赁市场试点，强化公租房保障。

“预计到3月全国两会期间，租赁住房的各种配套政策讨论都将是舆论焦点。”中原地产首席分析师张大伟说。

根据中原地产研究中心统计，截至目前，北京、佛山、上海、广州、深圳、杭州、珠海等超过10城开启租赁土地供应加速模式，全国范围内累计出让的租赁土地面积超过600万平米，按平均60平米单套计算，可直接提供房源超10万套，主要集中一二线热点城市。

在张大伟看来，发展租赁市场既要从供应上做“加法”，又要为租赁居住阻力做“减法”。首先要直接影响房源供应，供应70年产权的租赁用地；同时增加承租人权益，稳定租赁关系。“稳定租赁市场能避免房地产市场大起大落，减少非理性购房需求”。

资料图：北京朝阳区房屋登记发证大厅外排队领号准备办理过户手续的市民。 韩海丹 摄

热点城市楼市调控不放松 三四线城市继续去库存

步入2018年，各地楼市调控步伐并未停息。据中新网记者不完全统计，不到一个月时间里，就有厦门、成都、合肥、兰州等多地先后发布楼市调控举措；南京、武汉、天津、青岛等11城调整了落户宽松和人才引进策略。

针对楼市调控，中央经济工作会议表示要分清中央和地方事权、实行差别化调控。

从已经召开的省级两会来看，差别化调控思路得以落地，且一二线热点城市趋向“控房价”，三四线城市继续“去库存”的政策导向更趋明朗。

作为房地产市场的热点城市，北京、上海均表示要加强房地产市场调控。

陈吉宁说，要严格执行各项房地产调控政策措施，加强市场监测和政策储备，促进房地产市场平稳运行；天津市代市长张国清强调稳控住房价格，合理引导市场预期和购房行为，同时，加强住房信贷管理，严格限制信贷资金用于投资投机性购房，防止信贷资金过度向房地产领域集中，有效防范房地产泡沫引发金融风险。

与此同时，“去库存”任务仍在一些地方继续推进。甘肃表示要将商品房去化周期保持在合理区间；青海提出，抓好“去降补”重点任务，大力破除无效供给，大力优化住房供给，大力降低企业成本；天津要求持续深入去库存，盘活空置楼宇300万平方米、示范工业园区低效闲置土地1500亩。

国家统计局数据显示，2017年12月末，全国商品房待售面积58923万平方米，比上年末下降15.3%，商品房库存水平持续下降。

“整体看，‘去库存’已接近尾声。”中国国际经济交流中心经济研究部副部长刘向东认为，伴随调控深入作用，三四线城市楼市库存有所下降；一二线城市因限购限贷等举措，库存也会慢慢补上来。

张大伟认为，仍需“去库存”的城市基本都会放宽户籍政策，吸引人才落户，增加城市吸引力；另外就是通过提高农民宅基地价值，吸引农民进城。（完）

责任编辑：张建利