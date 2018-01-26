两只克隆猴在中国诞生 美媒：距克隆人还有多远？

原标题：中国成功克隆两只长尾猕猴 美媒：距离克隆人还有多远？

参考消息网1月26日报道 美媒称，中国科学家24日宣布他们已成功克隆两只长尾猕猴，这一壮举也引发了距离克隆人类还有多远的问题。

据《今日美国报》网站1月24日报道，人们一直认为克隆灵长类动物比克隆马、羊和其他哺乳动物难得多，因此也距离人类更远。

加利福尼亚大学旧金山分校干细胞中心主任阿诺德·克里格斯坦说：“这是一个重大进展。此前还没有人能够克隆出非人灵长类动物。”

这两只猴子是首次利用体细胞克隆出来的灵长类动物。知名学术期刊《细胞》报道了这一克隆成果。

这两只名为“中中”和“华华”的猴子利用了22年前克隆“多利”羊的部分技术。他们的名字合起来就是“中华”。

在中国举行的一次新闻发布会上，论文的作者之一蒲慕明说，这项工作是为了克隆出可以作为样板的灵长类动物以便了解人类医学问题。

作为中科院神经科学研究所所长的蒲慕明说，这个团队没有打算利用他们的技术克隆人类。

报道称，这些中国研究人员利用一种被称为体细胞核移植的技术来克隆出这些猴子。迄今为止，同样的技术曾经用在克隆23种不同的哺乳动物上，其中包括羊、老鼠、牛、猪、猫和狗。

这种技术是将来自单个细胞的DNA移植到一个DNA被移除的卵子中。科学家利用化学和其他手段诱使这种DNA和这个卵子融合。为了使这个卵子开始分裂还利用了电流。

报道称，尽管如此，由中国科学院神经科学研究所的研究团队开发的这一程序远非完美。

他们最初用了127个卵子，利用来自胎儿结缔组织的细胞生成了79个长尾猕猴胚胎，并将之植入21只长尾猕猴代孕母猴中。

最终仅有六只猕猴怀孕，其中只有“中中”和“华华”存活下来。这些科学家们说，它们健康状况良好，并开始正常生长。

克里格斯坦说，这支中国团队曾经试图利用来自一只成年猴子的细胞进行克隆，但是做不到这一点。利用来自流产的猕猴胎儿的细胞才取得了成功。

斯坦福大学法律和生物科学中心主任汉克·格里利说这一点很重要，因为这表明克隆人类不一定就在眼前。

他说：“如果任何人想要进行人类的克隆，他们不会想克隆一个胎儿。”

格里利说，克隆猕猴也绝非证明人类也可以被克隆。他说，克隆出一只灵长类并不代表可以克隆所有灵长类。

报道称，这些数字也很可怕。在成年细胞的试验中，中国研究成员最初使用了290个猕猴卵子，生成了192个胚胎，并试图将181个移植到代孕母猴体内。最终只有22只怀孕，而且只有两只小猴通过剖腹产降生，但是30个小时内均死于呼吸衰竭。

这支中国研究团队明确表示，他们的工作旨在更好地在灵长类动物身上对疾病进行研究，这在医学研究人员中是一种普遍应用的技术。

克里格斯坦说：“可以克隆许多只具有同样的基因缺陷的猴子，然后就有非常有力的方式对这种疾病进行研究”，但在人类身上就不能这样做。

他说，这个突破出现在中国不足为奇。这在某种程度上是因为中国近年来在基础研究上投资巨大。（编译/刘晓燕）

1月22日，在中科院神经科学研究所非人灵长类平台育婴室，克隆猴“中中”和“华华”被护士抱在怀里。新华社记者 金立旺 摄

点击进入专题

责任编辑：张建利