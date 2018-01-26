“师徒名分”逆转？俄在这些武器领域或有求中国

原标题：“师徒名分”逆转？俄罗斯在这些武器领域或有求于中国

参考消息网1月26日报道 （文/董磊） 俄罗斯作为世界上数一数二的武器出口大国，中国一直以来都是其重要的客户。不可否认，俄罗斯武器是中国军队现代化进程中不可回避的重要组成部分。从苏-27、苏-30到现代级驱逐舰、基洛级潜艇再到S-300防空导弹，俄罗斯武器在解放军各军种中都曾发挥重要的作用。

值得注意的是，随着中俄在军工技术上的此长彼消，近些年不断有俄罗斯专家呼吁俄军应从中国这个“徒弟”手里购买武器以及引进技术，以确保俄罗斯的军力建设。那么中国有哪些俄罗斯急需的装备和技术呢？

受油价下降拖累，俄罗斯大多数的装备计划都遭遇缺钱的困境。而与乌克兰的关系恶化，以及因克里米亚问题遭受西方国家的经济制裁和武器禁运，也令俄罗斯装备的发展在资金和技术两方面“雪上加霜”。同时，乌克兰和西方的武器禁运和技术封锁，不仅令俄罗斯的装备发展计划一再延期，而且成本也大幅上升。受到这一现象影响最大的当属俄罗斯海军。俄罗斯海军的主力战舰严重不足已经影响其战备，俄罗斯《消息报》评论称，中国可能是唯一能帮助俄罗斯海军走出困境的伙伴国。

此前，俄罗斯军舰的动力系统严重依赖乌克兰与西方国家，比如俄罗斯主力战舰——22350型和11356型护卫舰此前装备的是乌克兰生产的动力装置。另外俄罗斯“暴徒-M”小型导弹舰使用的是德国的柴油发动机。在2014年因克里米亚事件被德国“断顿”后，俄罗斯选择了中国生产的发动机作为德国发动机的替代者。

俄罗斯为了避免被乌克兰和西方“卡脖子”，早就未雨绸缪。俄军方敦促“土星”科研生产联合体为海军制造国产发动机来代替乌克兰产品。但是远水难解近渴，俄罗斯军工企业尚难预料的研发周期，再加上低迷的产能，导致俄海军的换装计划可能需要等待非常长的时间，而且军舰成本仍在不断飙升。

资料图片：俄罗斯海军“暴徒-M”小型导弹舰。

根据俄罗斯的规划，截至2025年，俄罗斯大约需要50艘新型护卫舰，其中包括30艘轻型护卫舰和20艘大型护卫舰。本来非常现实的规划如今看起来却像是天方夜谭。11356和22350两个护卫舰项目不仅遭遇到动力问题，在舰载防空系统上的建造上也陷入停滞。另外这些军舰的造价也超出预期：11356型起先的估价是130亿卢布（约合15亿元人民币），最后接近200亿卢布（约合23亿元人民币）。现代化设备和武器更多的22350型则接近400亿卢布（约合46亿元人民币）。俄媒乐观估计，到2025年俄罗斯的护卫舰缺口至少也在15至18艘左右。

而反观中国，解放军仅去年就接装了8艘056型轻型护卫舰和2艘054A型护卫舰，建造成本也比俄罗斯同类型战舰要廉价很多。俄罗斯《消息报》认为，俄罗斯海军要缓解“战舰荒”只能求助于中国，例如以054A型为基础，用中国船身和动力装置加上俄罗斯武器和电子设备来为俄罗斯海军制造护卫舰。

如果说俄罗斯的护卫舰短缺还有一些渠道和方法能够硬挺过去，那么在建造航母等大型战舰方面，未来中国的帮忙可能就必不可少了。现在中国无论是在航母建造上，经验都明显比俄罗斯更多，理念也更为先进。俄罗斯最近一次处理航母的经验，可能还要追溯到给印度海军改造“戈尔什科夫”号航母，而雄心勃勃的风暴级航母也只是一个模型辗转于各类武器展。虽然俄罗斯建造新航母的口号震天响，但是并没有向前推动的具体行动。而作为“后进生”的中国，其首艘国产航母已经于2017年下水。网友调侃称，俄罗斯的航母项目推动，技术可以指望中国，钱可以指望印度。

普京在2017年12月22日出席国防部部务委员会会议时，为俄罗斯未来的武器装备发展“划出重点”，高精度攻击武器以及无人装备被重点提了出来。其中，无人装备受到了俄军方的特别关注。俄罗斯的无人机、无人坦克、无人扫雷战车等一大批无人装备列装部队，并在叙利亚战场发挥重要作用。但是具体说到应用最为广泛的无人机，中国在世界军贸市场上的名声要比俄罗斯大很多，特别是近些年，高性能的大型无人机已经成为中国对外军售的拳头产品。在全球各地的防务展上，中国无人机一次次成为明星，涵盖谱系全面、功能丰富、适用范围广泛，从高空到低空、从战术到战略，全面覆盖军用、警用各类型无人机。俄罗斯专家认为，中国的军用无人机出口以及技术转让可成为俄罗斯在无人机领域兑现梦想的捷径。

技术转让并不总是单向的，俄中的“师徒名分”也不会彻底固定。随着中国军工技术的快速发展，以及在特定领域的强势表现，俄罗斯未来有求于中国的方面还会不断增多。中俄军工合作的规格将越来越高，优势互补也更利于帮助双方快速补齐短板，不仅能够完善本国的国防建设，未来甚至还可以探索在国际军贸市场上合作向西方发起冲击。

资料图片：中国“翼龙”Ⅱ察打一体无人机。

责任编辑：张建利