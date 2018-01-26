宁沪高速六个服务区停用中石化加油卡:停止合作

原标题：宁沪高速突在六个服务区停用中石化加油卡，回应：已停止合作

“中石化的加油站居然不能用中石化的加油卡！停用的通知，我们之前根本就没有接到过！”

近日，江苏、上海不少私家车主纷纷向澎湃新闻（www.thepaper.cn）反映说，近日他们在沪宁高速沿线的服务区停车加油时，发现一个奇怪现象：有多个挂着中石化牌子的加油站，居然无法使用中石化加油卡。

澎湃新闻记者采访中石化江苏公司获悉，自今年1月1日起，中国石化加油卡的确无法在宁沪高速沿线的六个服务区加油站使用。

宁沪高速等相关方面向澎湃新闻解释，由于宁沪高速、中石化两者已停止合作，沿线服务区不再由中石化供油，因此这些加油站无法使用中石化加油卡加油。下一步，冠有“中国石化”标识的加油站将逐步拆除中石化相关字样。

宁沪高速和中石化“分手”

“说好的一卡在手，全国加油呢？”、“中石化业务调整，为何越调越不方便？”……

最近，不少经常往返宁沪的车主向澎湃新闻称，他们购买了中石化加油卡，但沪宁高速沿线的一些中石化加油站却停用中石化加油卡，实在有些“猝不及防”，给车主造成了很大不便。

由于移动支付的普及，不少车主手头上往往持有较少的现金，结果驶入沪宁高速后却发现中石化加油卡居然不能使用。“这前不着村后不着店对的，我们又没有提前接到通知，这不让人窝火吗！”一位私家车主说。

对此，中国石化江苏石油分公司回应澎湃新闻称，这一新的政策是从今年1月1日开始实施的，且中石化江苏公司的官方微信号上已于1月2日对此消息进行了发布。

具体内容是：因业务调整，2018年1月1日起，中石化加油卡将无法在宁沪高速沿线黄栗墅、仙人山、窦庄、芳茂山、梅村、阳澄湖服务区内加油站使用（省内其他高速不受影响）。如需驶入宁沪高速，需提前选择方便的中国石化加油站加油。

中石化江苏公司相关人士说，下一步，沪宁高速相关加油站内所有中国石化商标以及相关标识也被拆除。

中石化江苏公司表示，作为提醒，公司在其他沿线高速公路加油站、邻近沪蓉高速宁沪段出入口附近加油站，以及全省加油卡充值网点均张贴了相关纸质公告。

同时，为回报常年行使在宁沪段的中石化用户，江苏公司也推出了包括让价在内的多种优惠政策，并在官方微信号上制作了加油指引图，表示“必须给石粉们一个交代”。

律师：中石化一定程度上构成违约

江苏范围内大部分高速加油站，均由中石化入股的江苏高速石油公司负责供油。该公司办公室一位负责人透露，宁沪高速却是个例外，其加油站系自主运营管理。

宁沪高速经发公司一位杨姓副总告诉澎湃新闻记者，宁沪高速和中石化停止合作后，目前宁沪高速六个服务区加油站已改由中国石油供油，加油时可使用现金或在线支付的方式。

那么，宁沪高速未来还会可以使用中石化加油卡吗？

杨姓副总表示，由于宁沪高速沿线的加油站所使用系统和中石化加油系统不一致，未来除非双方重启合作，比如中石化在宁沪高速加油站增设加油口，才可使用中石化加油卡。

对此问题，江苏永衡昭辉律师事务所律师李中非表示，用户购买了中石化加油卡，相当于形成了一个买卖合同关系。

“有常跑宁沪高速的用户，购买加油卡就是为了刷卡方便。”李中非表示，一旦中石化单方面无法提供用户想要的服务，一定程度上构成了违约，加油站经营者也附有连带责任。

澎湃新闻注意到，在相关公告1月2日发出之前，中石化江苏公司微信号并没有作出预告，对广大用户提前做出提醒。

李中非律师认为，中石化没有在停用加油卡之前提前一段时间广泛告知用户，未尽到全面履行合同的义务，是不太妥当的。

责任编辑：霍宇昂