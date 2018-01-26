甘肃省人大常委会副主任：扎实开展生态领域立法

原标题：甘肃省人大常委会副主任罗笑虎：扎实开展生态领域立法

罗笑虎向大会作甘肃省人大常委会工作报告。 甘肃人大网 图

2018年1月26日，甘肃省第十三届人民代表大会第一次会议举行第二次全体会议。会议听取了甘肃省人民代表大会常务委员会副主任罗笑虎作的《甘肃省人民代表大会常务委员会工作报告》（以下简称“工作报告”）。

罗笑虎在工作报告中表示，过去的一年，在甘肃省委的领导下，甘肃省人大常委会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十八大、十九大精神，深入落实习近平总书记视察甘肃重要讲话和“八个着力”重要指示精神，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，按照甘肃省第十三次党代会决策部署，围绕全省工作大局履职尽责，圆满完成了甘肃省十二届人大六次会议确定的工作任务，取得了显著成效，为促进全省经济社会发展和民主政治建设作出了积极贡献。

罗笑虎指出，甘肃省人大常委会在过去的一年里，积极适应全面依法治国和深化法治甘肃建设新要求，加强和改进立法工作，着力提高立法质量，发挥立法的引领和推动作用。全年共制定修改地方性法规11件，审查批准设区市法规和民族自治地方单行条例12件。

澎湃新闻（www.thepaper.cn）从该工作报告中了解到，甘肃省人大常委会聚焦甘肃发展，在立法体制机制、生态领域、脱贫攻坚领域、经济文化领域等方面做重点推进。

值得关注的是，甘肃省人大常委会扎实开展生态领域立法，按照党中央和甘肃省委要求，把修订《甘肃祁连山国家级自然保护区管理条例》作为立法工作的重点来抓，严格依据上位法规定，对禁止性行为、审批制度等内容重点进行比照修改，明确政府和相关部门职责，提出保护区建设和治理举措，增强了条例的针对性和可操作性。同时，对涉及生态环境保护方面的地方性法规、自治条例、单行条例开展专项清理，对其中31件提出处理意见。修订石油勘探开发生态环境保护条例，对石油勘探开发的环保监管、辐射污染管理、清洁生产审核、水和地质环境保护等内容作了修改。

此外，在经济文化领域立法中，甘肃省人大常委会制定甘肃临夏炳灵寺石窟保护条例，明确石窟保护要求和措施，加强文物古迹保护工作。对地方性法规中以审计结果作为政府投资建设项目竣工结算依据、有关著名商标制度的规定，以及涉及对外开放内容的法规进行了清理。

罗笑虎在工作报告中强调，过去一年中，甘肃省人大常委会突出着力重点，不断增强监督实效，听取、审议“一府两院”工作报告15项，检查4部法律法规的实施情况，开展专题调研5项，在开展正确监督有效监督上取得新成效。

同时，在推动生态环境保护方面，据罗笑虎透露，甘肃省人大常委会听取审议全省环境保护和目标完成情况的报告，针对污染防治和环境隐患排查、自然保护区管理、环保责任落实等方面存在的问题，提出意见建议，推动整改落实。针对群众关注的固体废物污染热点问题，开展固体废物污染环境防治法执法检查，检查平凉、白银、陇南、金昌等地的实施情况。对全省湿地生态环境保护进行调研，助推全省湿地保护良性发展。针对城乡垃圾处理问题，开展陇原环保世纪行活动，推动解决环境脏乱差等问题。

对于如何在新时代推动人大工作完善发展，罗笑虎指出，必须坚定坚持党的领导，围绕大局开展工作。过去五年来，甘肃省人大常委会紧扣省委中心工作制定年度工作要点，共制定、修订法规59件，审查批准市州法规和自治条例、单行条例45件，听取“一府两院”专项工作报告91项，开展4次专题询问、30次专题调研，检查26部法律法规的实施情况，确保了党中央决策部署和省委安排要求在人大工作中得到及时贯彻和全面体现。

同时，必须维护人民群众利益，充分发挥代表作用。甘肃省人大常委会高度重视代表议案建议办理工作，省人大代表共提出意见建议3353件，已全部办理答复完毕，其中已经解决和基本解决的占79.2%。对于省人大常委会联系代表工作，甘肃省人大常委会更加注重，拓展代表参与人大常委会、专门委员会工作的广度和深度。积极搭建代表履职平台，指导帮助各地建成“人大代表之家”2707个、“人大代表工作室（站）” 2307个，实现了乡镇（街道）全覆盖。

工作报告中，罗笑虎坦言，在过去五年中甘肃省人大常委会的工作虽然取得了很大成绩，但仍然存在一些差距和不足。立法工作在维护法制统一和增强法规的针对性、实效性上还有差距，提高立法质量的任务仍很繁重；开展有效监督还不够，在紧贴中心、精选议题、深入调研、提高审议质量、强化监督落实等方面还需要做大量工作；人大讨论决定重大事项工作还没有完全落实，工作机制有待健全，决定权的行使还需要深入探索实践；人大常委会联系人大代表、代表联系人民群众的工作有待进一步深化，代表建议办理质量与代表的期望还有一定差距；人大常委会机关工作质量和服务保障能力还需要进一步提升。这些不足，都需要在以后的工作中认真加以改进。

责任编辑：张建利