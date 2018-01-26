新一轮成品油调价窗口开启 或迎年内首次二连涨

原标题：新一轮成品油调价窗口开启 或迎年内首次“二连涨”

资料图：北京市西城区某中石化加油站。中新网 邱宇 摄

中新网北京1月26日电（记者 邱宇） 新一轮成品油调价窗口将于1月26日24时开启，多家机构预测油价或迎来小幅上涨。

据隆众资讯测算，截至1月24日，原油综合变化率2.26%，预计对应汽、柴油上调幅度60元/吨。卓创资讯测算的上调幅度为55元/吨。

2018年国内成品油调价目前仅进行了一次，1月12日，汽油上调180元/吨，柴油上调175元/吨。

国内油价与国际原油价格挂钩，本轮调价周期内，国际原油价格呈现冲高下滑的“过山车”走势。

“受国际货币基金组织（IMF）上调经济增长预期以及美元走软的影响，布伦特油价攀至70美元上方，刷新2014年12月3日之后的三年新高，市场看多情绪浓厚。”中宇资讯分析师杨晓芬说，但受美国原油产量“爆炸性”增长预期及产油国减产前景不明等因素压制，国际油市重回震荡。

截至1月24日收盘，美国WTI原油期货收涨1.14美元，报65.61美元/桶。布伦特原油期货收涨0.57美元，报70.53美元/桶。

从国内成品油零售方面来看，隆众资讯分析师李彦说，近期加油站的优惠政策与前期基本一致，中石化等主营站优惠幅度多在0.5-0.7元/升左右，而民营加油站的优惠幅度多在0.5-1.2元/升。

卓创资讯分析师戴田东指出，近期天气寒冷，且雨雪天气增多，私家车出行率增高，故汽油需求表现尚可。他说，预计本次上调幅度不大，虽然出行成本有所增加，但应该在车主接受范围之内。

下一轮调价窗口将于2018年2月9日24时开启。李彦认为，目前来看，国际油价高位坚挺，利好因素仍占上风，但70美元附近同样面临心理阻力，继续上破动力或有限。预计下一轮成品油调价搁浅或小涨的可能性较大。（完）

责任编辑：张建利