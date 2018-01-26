中国学术论文数首次超美国 外媒：终结一个时代

原标题：外媒称中国学术论文数超美国跻身科技超级大国：终结一个时代

参考消息网1月26日报道 俄媒称，美国国家学术状况报告得出结论认为，美国在科学技术方面仅还勉强领先世界，而一个新的学术科技大国正在迅速赶超。

据“今日俄罗斯”电视台网站1月24日以《“一个时代的结束”》为题报道称，中国在发表的学术论文总数方面首次超过了美国——这个具有说服力的统计数字凸显了中国过去几十年在世界舞台上所取得的飞速进步。

“今年的报告显示出一个趋势，美国在很多（科学技术）领域仍保持领先，但是在对我们国家十分重要的某些领域，我们的优势正在减小”，美国国家科学委员会主席玛丽亚·祖贝尔补充说，若要减小从中产生的风险，美国保持在科学最前沿是十分重要的。

报道称，每两年发布一次的《科学和工程指标报告》由美国国家科学基金会发布，报告对众多类别的学术成绩进行跟踪并对各国的情况进行比较并制成图表。2018年的最新在线报告共有1000多页。

报道称，在报告所提及的大量统计当中，中国在科研成果方面的赶超对美国学术界而言意义最为重大。2016年中国发表的被爱思唯尔—斯科普斯数据库编入索引的学术论文有42.6万份，这大约相当于国际总数量的18.6%。美国第一次以40.9万份的发表论文量名列第二位。

“密切关注科学”网站称，美国的学术成果在质量上仍还好于中国——如果从被引用的研究论文数量上来看的话，两国在这方面都不是全球领先的，在这一类别内，瑞典和瑞士分享了头两名的位置。

报道称，中国在科研成果方面对美国的优势并不是遍布所有领域。毫无疑问，不同国家也在不同的领域显示出自己的优势。例如美国和欧盟学者在生物医学方面的论文（和专利）更多，而中国还有韩国则在工程研究方面证明了自己的优势地位。

报道称，在财政问题上，美国一如既往地表现出令人印象深刻的带头作用，因为它对研发的投入最大——4960亿美元，占了全球总金额的26%左右。然而北京4080亿美元的投入距离美国的差距并不大。此外它在该领域的投入自2000年以来平均每年增长18%，而美国只有4%。

“考虑到它出现的速度，当前的数据是惊人的”，经济学家罗伯特·J·塞缪尔森在《华盛顿邮报》的一篇评论中写道。“中国已经或者即将成为一个科学技术超级大国。我们不能指望会有别的结果。”虽然未来两年情况会如何发展还不确定，但是美国将在24个月内再看到一个证据。

“美国在科学技术方面仍旧全球领先，但是世界正在改变”，祖贝尔对《自然》杂志接着强调说：“我们不能在手握方向盘时打盹”。（编译/赵涟）

2017年12月28日，在北京天文馆举行的“中国科学院科技创新年度巡展2017”展览现场，参观者在体验量子通信虚拟现实。新华社记者 金立旺 摄

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