外交部副部长:中俄将与意向国家共建冰上丝绸之路

原标题：孔铉佑：中国将与俄罗斯及其他意向国家共建“冰上丝绸之路”

孔铉佑

1月26日，外交部副部长孔铉佑在京表示，中国同俄罗斯在“一带一路”建设与欧亚经济联盟对接的框架下，正在积极探讨北极航道的开发利用合作，并且将北极航道开发利用包括打造“冰上丝绸之路”作为对接的重要方向，加以推动。

孔铉佑是在出席国新办新闻发布会时对“冰上丝绸之路”的建设进展作出介绍的。

他谈到，当前，“一带一路”国际合作不断取得积极成果，其中“一带一路”建设与欧亚经济联盟的对接合作也在稳步推进。共同建设“冰上丝绸之路”是中俄双方对接的一项内容，就如何实现更有效对接，如何使“冰上丝绸之路”内涵更加具体、更切合各自发展实际和需要、更切合今后“一带一路”建设的需要，中国和俄罗斯将进行进一步深入探讨。

“中国将依托北极航道的开发利用，与俄罗斯以及其他有关有意愿的国家共同建设‘冰上丝绸之路’。”孔铉佑说。

去年7月4日，国家主席习近平在莫斯科会见俄罗斯总理梅德韦杰夫时，双方正式提出：“要开展北极航道合作，共同打造‘冰上丝绸之路’。”

北极航道包括了“东北航道”和“西北航道”，两条航道都能穿过北冰洋，连接大西洋和太平洋；俄罗斯邀请与中国合作共建的，是东北航道。

东北航道全程约3000海里，穿过白令海峡向西航行，经过楚科奇海沿欧亚大陆北方海域等地，经巴伦支海到挪威北角附近，最终前往欧洲各港口，是沟通我国与欧美水上最近通道。从海上运输效率的角度来说，北极航道较传统的航线要减少12至15天航程，素有“黄金水道”之称。

当日，国新办发表《中国的北极政策》白皮书。据新闻发言人胡凯红介绍，该白皮书是中国政府在北极政策方面发表的首部白皮书，全文约9千字。白皮书阐明了中国在北极问题上的基本立场，全面介绍了中国参与北极事务的政策目标、基本原则和主要政策主张。

责任编辑：霍宇昂