人社部：努力实现至2020年农民工工资基本无拖欠

资料图：农民工领取被拖欠的工资。刘勤利 摄 图片来源：CFP视觉中国

中新网1月26日电 在今日举行的人社部新闻发布会上，人社部新闻发言人卢爱红表示，国务院办公厅印发保障农民工工资支付工作考核办法，要求对省级政府保障农民工工资支付工作按年度进行考核。下一步，人社部将按照考核办法、考核方案和实施细则的规定，认真做好考核工作，推动各级地方政府落实属地监管责任，努力实现到2020年基本无拖欠的目标。

会上有记者问：春节临近，2018年春节前治欠保支专项工作进行得如何？同时您刚才提到要加强对省级政府相关工作的考核，请问这个考核有什么特点？

卢爱红介绍，每到年底，解决拖欠农民工工资问题都是一项非常重要的工作。近年来，我们加大工作力度，采取坚决有力的措施开展治欠保支工作。去年全年，各级劳动保障监察机构共查处欠薪案件14.3万件，为308.7万名劳动者追发了工资等待遇250.1亿元。这三个数据和2016年比，分别下降了38.8%、17.1%和28.7%。治欠保支工作成效是非常明显的。

卢爱红提到，近期人社部联合国家发改委等12个部门，在全国范围部署开展农民工工资支付情况专项检查，对春节前的治欠保支工作进行了专门部署。各地区、各部门正在按照要求集中开展专项检查，特别是加强对工程建设领域和其他劳动密集型行业的重点排查，进一步畅通举报投诉渠道，依法加大对欠薪问题的查处力度，全力以赴打赢岁末年初治欠保支攻坚战。

卢爱红介绍，从去年11月1日到今年1月15日，共查处欠薪案件5万件，为91.8万名农民工追发工资等待遇113.6亿元。近期我们将派出督查组到部分重点地区开展专项督查，确保春节前治欠保支工作部署落实到位，让广大农民工拿到钱回家过年。

国务院办公厅日前印发保障农民工工资支付工作考核办法，要求对省级政府保障农民工工资支付工作按年度进行考核。卢爱红介绍，考核有三个方面的特点：

第一，考核内容比较全面，包括加强保障农民工资支付工作的组织领导，建立健全工资支付保障制度，治理欠薪特别是工程建设领域欠薪工作成效等情况，涵盖了治欠保支工作各个方面。

第二，合理划定考核等次。根据考核评分，将各地区的治欠保支工作分为A、B、C三个等次，其中各项工资支付保障制度完备、工作机制健全、成效明显且得分排在前十名的省份为A级。保障农民工工资支付工作不得力、欠薪问题突出，考核得分排在全国后3名的，或者因欠薪问题引发一定数量和规模的重大群体性事件或极端事件的省份列为C级。A级和C级之外的省份列为B级。

第三，加强考核结果运用。考核结果报国务院同意后，由解决企业工资拖欠问题部际联席会议向省级政府进行通报并抄送中央组织部，作为对各省级政府领导班子和有关领导干部进行综合考核评价的参考。对考核等次为A级的，由部际联席会议予以通报表扬；对考核等次为C级的，由部际联席会议对该省级政府有关负责人进行约谈，提出限期整改要求，部际联席会议办公室负责督促落实。我要强调一点，考核只针对省级政府的工作情况，省级以下也有层层考核机制，而欠薪案件的处置仍然属于属地管辖。目前，部际联席会议已经制定印发2017年度保障农民工工资支付工作考核方案和实施细则，明确考核重点和具体要求。

卢爱红表示，下一步，我们将按照考核办法、考核方案和实施细则的规定，认真做好考核工作，推动各级地方政府落实属地监管责任，努力实现到2020年基本无拖欠的目标。

责任编辑：刘德宾 SN222