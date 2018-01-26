外交部副部长孔铉佑:北极事务 中国不越位不缺位

原标题 外交部副部长孔铉佑：北极事务 中国“不越位 不缺位”

国务院新闻办公室今天发表《中国的北极政策》白皮书，这是中国政府在北极政策方面发表的第一部白皮书。白皮书指出，北极问题具有全球意义和国际影响，中国是北极事务的重要利益攸关方。白皮书全面介绍了中国参与北极事务的政策目标、基本原则和主要政策主张。

在国新办发布会上，外交部副部长孔铉佑在回答中外媒体提问时表示，中国以重要利益攸关方的身份定位来参与北极事务。基于这一基本定位，中国在北极事务中所发挥的作用一是不越位，二是不缺位。

外交部副部长 孔铉佑：“不越位”就是说中国作为非北极的国家，不会介入完全属于北极国家之间，以及北极区域内部的事务。我们将依据国际法来参与北极事务，并且指导中国的实体和个人依据国际法和北极国家的国内法来开展北极活动和北极的相关合作。“不缺位”就是说中国作为北极事务的重要利益攸关方，将在北极跨区域和全球性问题上积极发挥建设性作用。

孔铉佑表示，中方愿意与有关国家特别是北极国家在北极航道的经济开发、基础设施建设和海洋科研等方面来开展互利互惠的合作。中国同俄罗斯在“一带一路”建设与欧亚经济联盟对接的框架下，也在积极探讨北极航道的合作开发利用。

外交部副部长 孔铉佑：当前，“一带一路”国际合作不断取得积极成果。其中“一带一路”建设与欧亚经济联盟的对接合作也在稳步的得到推进。中国将依托北极航道的开发利用，与俄罗斯以及其他有关有意愿的国家共同建设“冰上丝绸之路”。

责任编辑：张岩