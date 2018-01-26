国家海洋局：桑吉号沉船点西南发现零散分布油膜

原标题 国家海洋局：“桑吉”号油轮沉船点西南1公里处发现零散分布油膜

1月25日下午至26日上午，国家海洋局船舶继续在巴拿马籍“桑吉”号油轮沉没海域现场开展监视监测。

26日9时，在沉船点西南1公里处发现长约1400米、宽约260米银白色的零散分布油膜。

25日下午至26日上午，国家海洋局工作人员继续在沉船点周边海域开展现场监测，共采集了9个站位的水样。监测结果显示： 1个站位的海水石油类物质浓度超过二类标准。（央视记者 周伟）

责任编辑：张岩