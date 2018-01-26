“末日时钟”再被拨快30秒 冷战后最接近人类毁灭

原标题：“末日时钟”再被拨快30秒 冷战以来最接近“人类毁灭”
参考消息网1月26日报道 外媒称，核武危机加上美国总统特朗普“令人难以预测”，提醒人类全体毁灭的“末日时钟”25日再度拨快30秒，距离象征人类末日的“午夜12时”仅剩两分钟，是冷战以来最危险的情况。
据新加坡《联合早报》网站1月26日报道，《原子科学家公报》主席布朗生说：“核武议题再次成为今年的讨论焦点。”
她指出，2017年是混乱和危险的一年，除了朝鲜核试，特朗普的推文和声明也显示其“令人难以预测”的作风。
报道称，“末日时钟”由《原子科学家公报》于1947年创立，警惕热衷于核武的人类终将自我毁灭。自创立以来，时钟共调整了20次，距离“末日”的时间介于两分钟到17分钟。
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