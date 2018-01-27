英媒：中美英上演AI争霸三国演义 中国欲弯道超车

原标题：BBC：中美英上演AI争霸“三国演义” 中国欲“弯道超车”

参考消息网1月27日报道 英媒称，围绕AI，中美正胶着于争霸竞赛，而中英在科技、工商和金融界的互动将产生怎样的结果也引人关注。

中国：弯道超车？

英国广播公司网站1月26日以《人工智能：英、中、美上演“三国演义”》为题报道称，数据显示，从2012年至今，中国AI领域有1354家企业，投资总额1448亿元；2017年AI投资总额超过622亿元，相比2012年的6亿元翻了上百倍。

报道称，中国媒体欢呼AI给中国提供了“弯道超车”甚至“换道超车”的机会，避开发展途中的“中等收入国家陷阱”。

中国政府把人工智能作为产业升级和经济转型的主要驱动力，对AI技术的政策是鼓励、扶持、推动，中国AI产业的发展从2017年下半年开始明显提速。去年7月，中国国务院制定《新一代人工智能发展规划》，明确目标：2020年人工智能总体技术和应用与世界先进水平同步，2025年人工智能基础理论实现重大突破，2030年成为世界主要人工智能创新中心。一周前，中国发表《人工智能标准化白皮书》，中国媒体把2017年称为“AI年”， 2018则是AI从学术飞入产业、普及应用的关键年。

另一组数据从一个侧面佐证了中国在AI技术应用上争当世界第一的状态：AI相关行业的工资飙升，一种估算认为过去三年翻了一倍。据科技招聘网站100offer.com统计，目前中国AI行业，大学毕业生入职起薪每年30万-60万元人民币，有三、五年经验的团队负责人年薪可高达150万元。

美国：不再独占鳌头

报道称，中国经济网上发表的一张人工智能产业路线图显示，中国在人工智能技术基础层面实力仍弱于美国，尤其是芯片部分，大部分是新创企业，而美国的芯片行业多由英特尔、英伟达等大公司坐镇。基础技术框架方面，谷歌、微软、亚马逊等巨头和中国的百度、腾讯、阿里巴巴，实力差距不言自明。而具体到技术层面，机器学习、语音识别、自然语言处理、计算机视觉等方面，中国企业融资超过美国同行，尤其是AI应用，去年呈现爆发趋势，主要体现在安防、金融、医疗、教育、零售、机器人和智能驾驶等行业。

去年12月，欧洲智囊欧亚集团和风险基金Sinovation发表联合调查报告《中国的人工智能革命：了解北京的结构优势》，认为中国和美国正在AI领域争夺世界霸主地位。

报告认为，中美之间正在展开的AI霸主之争是双向的，使得科技成为中美贸易摩擦的主要来源。美国在尖端硬件和人才方面仍领先中国，而中国的互联网用户超过欧美总和，为人工智能创新提供了极大的数据燃料。

报告说，粗看中国正在缩小跟美国的差距，但仔细分析，可以发现这不是一场赢家通吃的竞赛，在不同层面都在发生嫁接、杂交、糅合的过程。AI是未来，而这个未来充满了不可预测性。

英国：需要中国合作

报告还指出，英国是世界上最早为引进AI技术辅助政府公务做好准备的国家。英国政府将新成立一个顾问机构——数据伦理和创新中心，承担与世界各国的联络协调，还准备加入达沃斯的AI理事会。英国首相特雷莎·梅1月25日在瑞士达沃斯世界经济论坛上宣布，英国在人工智能（AI）领域要争当世界领头羊。

那么，英国是否准备好引领世界人工智能行业呢？毕竟美国和中国在AI行业的投资都数以百亿计，令英国汗颜。

BBC科技事务记者塞伦-琼斯说，梅首相在达沃斯没有吹牛，世界顶尖的人工智能专家中，有不少在伦敦和剑桥。比如谷歌的Alexa就是在英国研发的，还有击败世界围棋冠军的机器人“Alpha GO”也出生在英国。但问题是，这些科学家都为亚马逊、谷歌之类上市的科技巨头工作，而政府在研发和应用方面作为不大，对AI资产的保护也乏善可陈。他认为，最令人担忧的是中国在AI道路上高歌猛进，而英国仍纠结于AI技术带来的伦理冲击和其他相关问题，步履踯躅。

一周后，特雷莎·梅将率英国经贸代表团访华，到北京和上海展开“历史性访问”。这次首相访华能否在AI领域的合作上有所突破，人们拭目以待。

报道称，英国的“后欧盟”时代路线图上，中国作为贸易伙伴国的地位十分重要。

责任编辑：张建利